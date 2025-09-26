Eintracht hat Top-Team zu Gast Mendig: „Krönung“ der englischen Woche heißt Wittlich 26.09.2025, 12:17 Uhr

i Mendigs Trainer Damir Mrkalj war zwar am Mittwoch nicht vollends zufrieden mit der Leistung seiner Elf, gerade in Überzahl nicht. Aber das Ergebnis von 2:1 gegen Laubach war aufgrund der Wichtigkeit doch eines zum Applaudieren. Nun kommt am Sonntag der Tabellenzweite Wittlich nach Mendig. Maximilian Jäger

Die englische Woche in der Rheinlandliga endet am Sonntag mit der Partie SV Eintracht Mendig gegen Rot-Weiss Wittlich. Die Rollen hier sind klar verteilt, zumal nur der Außenseiter zum dritten Mal diese Woche ran muss.

Es gibt sicherlich angenehmeres, als am Ende einer strapaziösen englischen Woche gegen ein Top-Team der Fußball-Rheinlandliga anzutreten. Für Aufsteiger SV Eintracht Mendig ist aber genau das der Fall. Am Sonntag um 15 Uhr hat die Elf von Coach Damir Mrkalj Rot-Weiss Wittlich zu Gast – und zu allem Überfluss hatte der Tabellenzweite die Woche über „frei“.







