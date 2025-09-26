Die englische Woche in der Rheinlandliga endet am Sonntag mit der Partie SV Eintracht Mendig gegen Rot-Weiss Wittlich. Die Rollen hier sind klar verteilt, zumal nur der Außenseiter zum dritten Mal diese Woche ran muss.
Lesezeit 2 Minuten
Es gibt sicherlich angenehmeres, als am Ende einer strapaziösen englischen Woche gegen ein Top-Team der Fußball-Rheinlandliga anzutreten. Für Aufsteiger SV Eintracht Mendig ist aber genau das der Fall. Am Sonntag um 15 Uhr hat die Elf von Coach Damir Mrkalj Rot-Weiss Wittlich zu Gast – und zu allem Überfluss hatte der Tabellenzweite die Woche über „frei“.