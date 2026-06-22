Der TuS Mayen steht vor Herausforderungen in der Rheinlandliga. Nach dem überraschenden Abgang ihres Top-Torschützen Marlon Leidenbach muss das Team auf eine starke Defensive und Neuzugang Yannik Schneider setzen.
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Die überraschende und einseitige Trennung des TuS Mayen von seinem besten Torschützen Marlon Leidenbach (neun Treffer) sorgt bei den Fans des TuS für Stirnrunzeln. Mayen erzielte in der vergangenen Aufstiegssaison 73 Tore, was nur den siebtbesten Wert der abgelaufenen Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte darstellt.