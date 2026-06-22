Bester TuS-Goalgetter weg Mayens Trainer Marc Steil: Fehlen nur 9 Tore, keine 29 Tim Hammer 22.06.2026, 14:44 Uhr

i Voller Einsatz auch in der Rheinlandliga: Mayens Trainer Marc Steil, der den TuS zurück ins Verbandsoberhaus führte. Jörg Niebergall

Der TuS Mayen steht vor Herausforderungen in der Rheinlandliga. Nach dem überraschenden Abgang ihres Top-Torschützen Marlon Leidenbach muss das Team auf eine starke Defensive und Neuzugang Yannik Schneider setzen.

Die überraschende und einseitige Trennung des TuS Mayen von seinem besten Torschützen Marlon Leidenbach (neun Treffer) sorgt bei den Fans des TuS für Stirnrunzeln. Mayen erzielte in der vergangenen Aufstiegssaison 73 Tore, was nur den siebtbesten Wert der abgelaufenen Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte darstellt.







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