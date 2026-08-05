Aufsteiger TuS Mayen startet in die Rheinlandliga – mit einem Kracher in Laubach und nach durchwachsener Vorbereitung. Aber Trainer Marc Steil ist zuversichtlich, setzt auf Zwischenziele und neue Spieler.
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Bei Rheinlandliga-Aufsteiger TuS Mayen ist Trainer Marc Steil trotz der von den Ergebnissen her eher durchwachsenen Vorbereitung zufrieden. „Wir hatten kaum Probleme mit Urlauben oder Verletzungen und konnten somit durchgehend ein qualitativ hochwertiges Training durchziehen“, so der Mayener Trainer.