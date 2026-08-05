Mit Zwischenzielen zum Erfolg? Mayens Marc Steil: Müssen alle an einem Strang ziehen Tim Hammer 05.08.2026, 06:00 Uhr

i Der TuS Mayen geht in die Saison mit (hinten, von links) Kaan Ötztürk, Arthur Kurogjan, Luca Kohl, Tyler Ötztürk, Tim Feiler, Leo Neumann, Ridvan Akburak, Frederik Heusel, Simon Scheid; (Mitte, von links) Sportlicher Leiter Nikolai Foroutan, Co-Trainer Tayfun Ötztürk, Tim Krechel, Yannik Schneider, Tim Schneider, Tim Gilles, Calvin Müller, Lukas Heinrichs, André Röser, Trainer Marc Steil, Co-Trainer Mirco Panzetta sowie (vorne, von links) Tim Hecker, Leon Kohlhaas, Dominik Klein, Burak Kök, Fynn Ladda, Leon Kryeziu, Mohamad Dido. Es fehlen: Marcel Löhr, Kevin de Jesus Francis Cabello, Fabian Müllen, Pavle Trivic und Walid Hanioui. Jörg Niebergall

Aufsteiger TuS Mayen startet in die Rheinlandliga – mit einem Kracher in Laubach und nach durchwachsener Vorbereitung. Aber Trainer Marc Steil ist zuversichtlich, setzt auf Zwischenziele und neue Spieler.

Bei Rheinlandliga-Aufsteiger TuS Mayen ist Trainer Marc Steil trotz der von den Ergebnissen her eher durchwachsenen Vorbereitung zufrieden. „Wir hatten kaum Probleme mit Urlauben oder Verletzungen und konnten somit durchgehend ein qualitativ hochwertiges Training durchziehen“, so der Mayener Trainer.







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