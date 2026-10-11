Der TuS Mayen bleibt Schlusslicht der Rheinlandliga mit drei Punkten und warten auch nach dem 0:4 gegen die FV Morbach weiter auf sein erstes Heimtor. Fast wäre es gefallen, aber der Schiedsrichter sah ein Foulspiel am Gäste-Torwart.
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Erneute Heimklatsche für den TuS Mayen: In der Fußball-Rheinlandliga unterlag der TuS der FV Hunsrückhöhe Morbach klar mit 0:4 (0:1). Am Eröffnungstag des traditionellen Lukasmarktes hielt Mayen eine Stunde lang ordentlich mit, ehe ein Doppelschlag des Sturmduos Noah Lorenz und Maximilian Schemer zum 0:3 Partie entschied.