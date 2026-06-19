Überraschende TuS-Personalie Mayen trennt sich von seinem besten Torschützen Jan Müller 19.06.2026, 14:57 Uhr

i Nicht mehr Teil der Mayener Mannschaft: Marlon Leidenbach (Mitte, schwarzes Trikot) muss sich einen neuen Verein suchen. Wolfgang Heil

Der Rheinlandligarückkehrer TuS Mayen trennt sich überraschend von Offensivkraft Marlon Leidenbach. Die Gründe für die Trennung sollen intern bleiben.

Nach den positiven Neuigkeiten um insgesamt sechs Neuzugänge, verkündete der Fußball-Rheinlandliga-Rückkehrer TuS Mayen jüngst den dritten Abgang, der für Außenstehende überraschend daherkommt. Die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Nikolai Foroutan bestätigten, dass sich der Verein von Offensivkraft Marlon Leidenbach getrennt hat.







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