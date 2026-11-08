1:3 gegen Trier-Tarforst
Mayen schießt erstes Heimtor, verliert aber trotzdem
In Halbzeit eins durfte der TuS Mayen den Führungstreffer gegen den FSV Trier-Tarforst bejubeln. Allerdings währte diese Führung
In Halbzeit eins durfte der TuS Mayen den Führungstreffer gegen den FSV Trier-Tarforst bejubeln. Allerdings währte diese Führung nur bis zur 57. Minute, nach 74 Minuten hatten die Gäste die Partie komplett gedreht, gewannen 3:1.
Jörg Niebergall

Der erste Mayener Heimtreffer in der mittlerweile schon 15 Spieltage alten Saison fiel bei der 1:3-Niederlage gegen Trier-Tarforst zwar – allerdings bedurfte es dabei der Schützenhilfe der Gäste. 

Lesezeit 3 Minuten
Eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt brachte am 15. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga dem FSV Trier-Tarforst einen am Ende verdienten Auswärtserfolg beim Tabellenletzten TuS Mayen ein. Die Hausherren durften sich zumindest über das erste Heimtor der Saison freuen, bleiben im heimischen Nettetal aber weiter ohne Punkte.
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