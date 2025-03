Eine noch klarere Angelegenheit als beim 4:0 im Hinspiel erlebten die 120 Zuschauer, die sich gegen die Bundesligakonferenz entschieden und die Fußball-Rheinlandliga-Partie zwischen der SG Westerburg und dem SV Rot-Weiss Wittlich besucht hatten. Auch wenn beim 0:5 (0:2) fünf Tore und zwei kuriose Elfmeter bestaunen konnten, erlebten sie insgesamt ein chancenarmes Spiel.

Auf dem sehr schwer zu bespielenden Rasenplatz in Westerburg versuchte Wittlich, mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Die Gastgeber blieben indes ihrer in den vergangenen Wochen teilweise durchaus erfolgreichen Linie treu: Sie ließen den Gegner kommen und versuchten, durch Umschaltsituationen gefährlich ins letzte Drittel vorzustoßen. Dieser Matchplan wurde allerdings früh durch einem Wittlicher Doppelschlag durchkreuzt.

Nachdem es in der Anfangsviertelstunde allenfalls zu Torannäherungen gekommen war, wurde ein Elfmeter zum Dosenöffner für die Gäste: Nachdem die Westerburger ihrerseits einen Elfmeter gefordert hatten, als Winterneuzugang Jan Lucca Schneider im Strafraum vermeintlich gefoult worden war, schoss Kevin Arbeck beim darauffolgenden Gegenangriff Lars-Hendrik Jung den Ball an den ausgestreckten Arm – in diesem Fall erfolgte der Pfiff, den sich die Gastgeber auf der anderen Seite gewünscht hätten. Proteste der Heimmannschaft gab es in diesem Fall allerdings keine.

Wittlichs Nicolae Stefan nahm sich der Sache an und schoss den Ball in die rechte untere Ecke, was Jonathan Kloft im Westerburger Tor antizipierte und ins richtige Eck abtauchte. Wie nah Glück und Pech im Abstiegskampf allerdings zusammenliegen, zeigte sich in dieser Szene. Kloft bekam den Ball nicht richtig zu fassen und die Kugel trudelte langsam über die Torlinie (17.).

Nur zwei Minuten später rappelte es erneut: Nach einem schönen Anspiel auf Jonas Tarik Ercan fackelte der nicht lange, schloss aus der Drehung und aus 18 Metern ab, die Kugel landete unhaltbar im linken Eck. Danach wurde Westerburg mutiger und Wittlich passiver. Allerdings schafften es die Gastgeber nicht, wirkliche Torgefahr auszustrahlen. Für die Entscheidung zugunsten der Gäste hätte dann Erkan sorgen können, als ihm Kloft einen Ball in den Fuß spielte. Aus 50 Metern schoss er allerdings knapp rechts am Tor vorbei.

Westerburg hatte sich für die zweite Halbzeit viel vorgenommen. Dieser Plan war allerdings nach zehn Sekunden schon wieder hinfällig: Lars-Hendrik Jung wollte eine Drucksituation mit einem Dribbling lösen und verlor den Ball. Kevin Arbeck reagierte blitzschnell, schickte Ömer Kahyaoglu mit einem schönen Pass, der legte quer auf Ralf Rizvani, der nur noch einschieben musste (46.).

Eventuell hätte es noch einmal spannend werden können, als Westerburg in der 66. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekam, nachdem Matthias Heck SG-Akteur Vitali Kunz zu Fall gebracht hatte. Doch Matthias Wengenroth erlebte seinen persönlichen Julian-Alvarez-Moment. Der Spieler von Atletico Madrid hatte kürzlich im Champions-League-Viertelfinale einen irregulären Elfmeter mit Doppelkontakt versenkt, Wengenroth tat es ihm gleich, rutschte aus und berührte den Ball ebenfalls doppelt.

Wittlich nahm das Gegentor als Weckruf und vollendete noch zwei Konter: In der 70. Minute steckte Ercan auf Maximilian Uhlig durch, der eiskalt zum 0:4 vollstreckte. Zwei Minuten später traf Saim nur den Pfosten, der Ball sprang allerdings zurück zu Alexander Wingert und von dort ins Tor.

Dementsprechend groß war die Freude bei Wittlichs Trainer Fahrudin Kuduzovic: „Wir haben in einem schweren Spiel sehr effektiv die Chancen genutzt, ich bin sehr zufrieden.“ Diese Effektivität merkte auch Heimtrainer Christian Hartmann an: „Wittlich hat jede Torchance eiskalt reingemacht. Insgesamt muss man aber auch einfach sagen, dass zumindest heute auf zwei, drei Positionen einfach die Qualität gefehlt hat.“

SG Westerburg – SV Rot-Weiss Wittlich 0:5 (0:2)

Westerburg: Kloft – Henry, Holzhäuser, Lars-Hendrik Jung, Ebers – Wengenroth, Buchmann – Gros (55. Kunz), Derscheid, Reichelt (68. Besirovic) – Schneider

Wittlich: Berhard – Stefan, Klein, Hark, Heck – Rizvani (59. Wingert), Habbouchi (74. Tonner) – Ercan (74. Wollny), Kahyaoglu, Rashidi (28. Saim) – Arbeck (59. Uhlig).

Schiedsrichter: Thomas Höfer (Urmitz).

Zuschauer: 120.

Tore: 0:1 Nicolae Stefan (17./Handelfmeter), 0:2 Jonas Tarik Ercan (19.), 0:3 Ralf Rizvani (46.), 0:4 Maximilian Uhlig (70.), 0:4 Alexander Wingert (72.).

Besonderheit: Matthias Wengenroth (Westerburg) verschießt Elfmeter wegen Doppelkontakts (66.).