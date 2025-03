Das waren Big-Points für den VfB Linz am 25. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga. Im Spiel beim VfB Wissen konnte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Schuster auf dem Hartplatz am Ende verdient mit 0:1 durchsetzen und damit auf Rang Elf, am gegnerischen VfB vorbei, vorrücken. Die Siegstädter bleiben dagegen auch im sechsten Spiel in Folge sieglos. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt für beide Kontrahenten nunmehr sechs Punkte.

Es sollte von Beginn an ein vom Kampf geprägtes Spiel auf der roten Erde werden. Der Ex-Wissener Luca Kirschbaum rückte für den erkrankten Florian Mamuti in die erste Elf des VfB Linz, während die Gastgeber auf vier Positionen im Vergleich zum Spiel gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod wechselten. Die erste Möglichkeit gehörte den Gästen vom Rhein. Fabio Schopp, der am vergangenen Mittwoch im Spiel gegen Andernach fünf Tore erzielte, visierte die lange Ecke an, der Schuss konnte jedoch stark von Wissens Schlussmann Lukas Litschel pariert werden.

Manuel Rott bringt den VfB Linz in Führung

Kurze Zeit später war es wieder Schopp, der mit einem Steckpass Manuel Rott bediente und dieser in Minute 13 zur Linzer Führung einnetzte. Selbiger war es, der knapp 10 Minuten später per Direktabnahme abschloss, sein Schuss aber erneut zur Beute des Wissener Schlussmanns Litschel wurde. Die Anfangsphase gehörte klar dem VfB Linz wie auch Wissens Trainer Dirk Spornhauer resümierte: „Die erste halbe Stunde fand ich von uns schwach. Wir wollten aggressiv in den Zweikämpfen sein aber haben nur zugeguckt. Folgerichtig spielte Linz gute Chancen heraus und ging in Führung.“

Die Gastgeber fanden in den ersten 30 Minuten offensiv kaum statt und wurden von der gut gestaffelten Linzer Defensive meist abgekocht. Das zwischenzeitlich – durch mehrere Foulspiele – zerfahrene Spiel ging somit ohne nennenswerte Chancen in die Halbzeit.

Wissen findet keine Lücken in Linzer Abwehr

Die ersten Aktionen des zweiten Durchgangs gehörten zunächst dem VfB Wissen. Erst spielte Wissens Flügelspieler Til Cordes den Ball in die Mitte auf Armando Grau, der seinen Schuss aber nicht auf das Tor bringen konnte. Anschließend probierte es Cordes selbst, als er einen Abpraller nur an den langen Außenpfosten setzen konnte. Direkt im Gegenzug konterte der VfB Linz die Hinterreihe der Gastgeber aus und der VfB-Angriffstrupp lief in einer Zwei-gegen-Eins-Situation auf das Wissener Tor zu. Manuel Rott legte im richtigen Moment quer auf den Ex-Wissener Luca Kirschbaum, der aber das Tor nur knapp verfehlte.

Wissen versuchte immer wieder das Spiel an sich zu reißen und die Linzer Hintermannschaft zu überspielen, sie fanden aber wenige Lücken in der Linzer Abwehr. „Wir haben gezeigt, dass wir kämpfen können und haben mit Leidenschaft und großen Willen verteidigt“, lobte Linz-Trainer Thomas Schuster seine Mannschaft in Durchgang zwei. Strittig wurde es in der 71. Minute, als Manuel Rott den Ball im vermeintlich richtigen Moment auf Luca Kirschbaum durchsteckte, der alleine auf den Torwart zulief. Jedoch entschied der Assistent richtigerweise auf Abseits.

„In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Jedoch schießen wir aktuell zu wenig Tore .“

Wissens Trainer Dirk Spornhauer

Kurz vor Schluss warfen die Gastgeber noch einmal alles in die Waagschale, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Auch ein aussichtsreicher Kopfball von Max Krauß kurz vor Schluss brachte jedoch nicht den erhofften Punktgewinn für den heimischen VfB. „In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Jedoch schießen wir aktuell zu wenig Tore, was auch unser aktuelles Torverhältnis zeigt,“ bilanzierte Wissens Trainer Dirk Spornhauer. Sein Gegenüber Thomas Schuster war stolz auf seine Mannschaft: „Wir haben die Bedingungen angenommen und haben über 90 Minuten alles rein geworfen. Der Sieg geht für uns in Ordnung“.

VfB Wissen – VfB Linz 0:1 (0:1)

Wissen: Litschel, Krauß, Pirsljin (46. Wagner), Weitershagen, Weber, Cordes (81. Aslan), Grau, Winzenburg (62. Fuchs), Sari (83. Adanic), Christian, Samurkas.

Linz: Lück, Klein, Becker, A. Siljkovic (81. Ritz), M. Siljkovic, Manuel Rott (90, Juniku), Krupp (82. J. Kirschbaum), Moritz Rott, Schlebach, Schopp (90. Sahlan), L. Kirschbaum (73. Fiebiger).

Schiedsrichter: Paul Volk (Koblenz).

Zuschauer: 100.

Tor: 0:1 Manuel Rott (13.).