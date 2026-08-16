1:1 bei Aufsteiger Schweich
Manuel Rott erlöst Linz mit einem späten Treffer
Mit einem späten Tor bescherte Manuel Rott seinem VfB Linz beim Gastspiel in Schweich zumindest einen Punktgewinn.
Mit einem späten Tor bescherte Manuel Rott seinem VfB Linz beim Gastspiel in Schweich zumindest einen Punktgewinn.
Max Jäger / Media

Die Chancenverwertung war das große Manko beim Gastspiel des VfB Linz in Schweich. Und so musste die Mannschaft von Coach Thomas Schuster bis zur letzten Minute zittern, ehe Manuel Rott mit seinem Tor zumindest für den ersten Saisonpunkt sorgte. 

Lesezeit 3 Minuten
Nebelschwaden und ein beißender Geruch lagen am Samstagnachmittag über dem Moseltal. Im Radio wurde gewarnt: „Halten Sie Fenster geschlossen und bleiben Sie drinnen.“ In Bitburg wurde das Derby gegen die SG Hochwald abgesagt. Waldbrände waren die Ursache für die schwierigen Bedingungen.
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