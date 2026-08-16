Die Chancenverwertung war das große Manko beim Gastspiel des VfB Linz in Schweich. Und so musste die Mannschaft von Coach Thomas Schuster bis zur letzten Minute zittern, ehe Manuel Rott mit seinem Tor zumindest für den ersten Saisonpunkt sorgte.
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Nebelschwaden und ein beißender Geruch lagen am Samstagnachmittag über dem Moseltal. Im Radio wurde gewarnt: „Halten Sie Fenster geschlossen und bleiben Sie drinnen.“ In Bitburg wurde das Derby gegen die SG Hochwald abgesagt. Waldbrände waren die Ursache für die schwierigen Bedingungen.