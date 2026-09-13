Starker Rückhalt Nick Hammel Malbergs Keeper wieder dabei, SG siegt 2:0 in Schweich Mirko Bernd 13.09.2026, 18:29 Uhr

i Malbergs Keeper Nick Hammel fehlte zuletzt zweimal wegen einer Mandelentzündung, in Schweich kehrte er ins Malberger Tor zurück und hielt stark beim 2:0 in Schweich. Jürgen Augst/byJogi

Die SG Malberg hat bei einer ihren längsten Touren der Rheinlandliga mit ihrem zweiten Saisonsieg abgeschlossen: Mit 2:0 gewann das Team von Trainer Florian Hammel, seinen Anteil hatte dabei Trainer-Bruder Nick Hammel im Malberger Tor.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat sich zum Start der englischen Woche in der Fußball-Rheinlandliga und vor dem brisanten Derby am Mittwoch zu Hause gegen die SG 06 Betzdorf in Stellung gebracht: Mit 2:0 (0:0) gewann die SG, feierte ihren zweiten Saisonsieg und überholte Mitaufsteiger Mosella in der Tabelle.







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