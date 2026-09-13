Starker Rückhalt Nick Hammel
Malbergs Keeper wieder dabei, SG siegt 2:0 in Schweich
Malbergs Keeper Nick Hammel fehlte zuletzt zweimal wegen einer Mandelentzündung, in Schweich kehrte er ins Malberger Tor zurück
Malbergs Keeper Nick Hammel fehlte zuletzt zweimal wegen einer Mandelentzündung, in Schweich kehrte er ins Malberger Tor zurück und hielt stark beim 2:0 in Schweich.
Jürgen Augst/byJogi

Die SG Malberg hat bei einer ihren längsten Touren der Rheinlandliga mit ihrem zweiten Saisonsieg abgeschlossen: Mit 2:0 gewann das Team von Trainer Florian Hammel, seinen Anteil hatte dabei Trainer-Bruder Nick Hammel im Malberger Tor.

Lesezeit 2 Minuten
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat sich zum Start der englischen Woche in der Fußball-Rheinlandliga und vor dem brisanten Derby am Mittwoch zu Hause gegen die SG 06 Betzdorf in Stellung gebracht: Mit 2:0 (0:0) gewann die SG, feierte ihren zweiten Saisonsieg und überholte Mitaufsteiger Mosella in der Tabelle.
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