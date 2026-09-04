SG empfängt Trier-Tarforst Malbergs erster Sieg hat gut getan – folgt der zweite? Mirko Bernd 04.09.2026, 06:00 Uhr

i Das 3:2 bei der SG 99 Andernach hat den bis dato sieglosen Malbergen um Siegtorschütze Sebastian Rosbach gut getan. Nun geht’s nach ein paar Tagen Pause daheim gegen den FSV Trier-Tarforst. René Weiss

Gelingt der SG Malberg nach dem ersten Auswärtssieg auch der erste Heimsieg nach der Rückkehr in die Rheinlandliga? Angedacht ist es, aber der Gegner muss ja auch mitspielen – und der ist mit „Mitrückkehrer“ FSV Trier-Tarforst ein guter.

„Das hat allen gut getan.“ Florian Hammel, Trainer der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, spricht aus, was alle rund um den Aufsteiger dachten nach dem 3:2-Auswärtssieg in der vorverlegten Partie des vergangenen Spieltags bei der SG 99 Andernach. Nun geht es nach zehn Tagen Pause weiter, zu Gast in Malberg ist am Samstag um 16 Uhr ein anderer Aufsteiger, der dieses Das-hat-gut-getan-Gefühl schon mehr als einmal hatte: der FSV Trier-Tarforst.







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