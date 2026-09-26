Die SG Malberg hat dem Rheinlandliga-Tabellenführer SG Mülheim-Kärlich das dritte Unentschieden der Saison abgetrotzt. Dadurch bleiben die Gastgeber zum vierten Mal hintereinander ungeschlagen.
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Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat in der Fußball-Rheinlandliga im Heimspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich auch im vierten Spiel nach Gang nicht verloren. Gegen den Tabellenführer erkämpfte sich die Hammel-Elf im zweiten Durchgang ein 1:1 (0:1)-Unentschieden und sorgte für das erst dritte Remis der noch immer ungeschlagenen Lazarevic-Elf.