1:1 gegen Mülheim-Kärlich Malberg trifft im Nachsetzen nach verschossenem Elfer Jens Kötting 26.09.2026, 08:11 Uhr

i 1:1 unter Flutlicht: Mülheim-Kärlichs Sebastian Hollendung (links) bereitete das 1:0 der Gäste vor, aber die Malberger um Luis Meyer glichen noch aus. Jürgen Augst/byJogi

Die SG Malberg hat dem Rheinlandliga-Tabellenführer SG Mülheim-Kärlich das dritte Unentschieden der Saison abgetrotzt. Dadurch bleiben die Gastgeber zum vierten Mal hintereinander ungeschlagen.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat in der Fußball-Rheinlandliga im Heimspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich auch im vierten Spiel nach Gang nicht verloren. Gegen den Tabellenführer erkämpfte sich die Hammel-Elf im zweiten Durchgang ein 1:1 (0:1)-Unentschieden und sorgte für das erst dritte Remis der noch immer ungeschlagenen Lazarevic-Elf.







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