1:1 gegen Mülheim-Kärlich
Malberg trifft im Nachsetzen nach verschossenem Elfer
1:1 unter Flutlicht: Mülheim-Kärlichs Sebastian Hollendung (links) bereitete das 1:0 der Gäste vor, aber die Malberger um Luis M
1:1 unter Flutlicht: Mülheim-Kärlichs Sebastian Hollendung (links) bereitete das 1:0 der Gäste vor, aber die Malberger um Luis Meyer glichen noch aus.
Jürgen Augst/byJogi

Die SG Malberg hat dem Rheinlandliga-Tabellenführer SG Mülheim-Kärlich das dritte Unentschieden der Saison abgetrotzt. Dadurch bleiben die Gastgeber zum vierten Mal hintereinander ungeschlagen.

Lesezeit 3 Minuten
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat in der Fußball-Rheinlandliga im Heimspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich auch im vierten Spiel nach Gang nicht verloren. Gegen den Tabellenführer erkämpfte sich die Hammel-Elf im zweiten Durchgang ein 1:1 (0:1)-Unentschieden und sorgte für das erst dritte Remis der noch immer ungeschlagenen Lazarevic-Elf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport