Die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen hat auch das vorletzte Heimspiel in der Saison 2024/2025 in der Fußball-Rheinlandliga verloren, und auch das Verletzungspech bleibt dem Team treu. Gegen den TuS Mosella Schweich verlor man mit 1:2 (0:2)-Toren, Spielertrainer Florian Hammel verletzte sich bei einer Abwehraktion und erlebte den Schlusspfiff aus dem Krankenhaus.

Gute Anfangsphase der Gastgeber

Die Malberger waren zu Beginn besser im Spiel und hatten neben mehr Ballbesitz und einem optischen Übergewicht in der 19. Minute auch den ersten Hochkaräter: Nach einem Zuspiel von Luca Thom legte Tim Henning per Hacke für Kevin Kostka vor, der aus 16 Metern abzog. TuS-Keeper Leon Gerhard konnte den Ball gerade noch um den linken Pfosten lenken. Die Gäste, die durch den Dreier erstmals wieder die Abstiegsränge verließen, versuchten es mit langen Bällen und gingen gleich mit ihrer ersten Chance in Führung: Valentin Frick hatte auf rechts zu viel Platz und passte im Strafraum quer nach links zu Nico Schäfer, der aus acht Metern freistehend links unten einschob.

Kurz vor der Pause (40./41.) ließen die Schweicher dann zwei gute Chancen aus, als Jens Schneider beim Abschluss noch geblockt werden konnte und Schäfer freistehend an Florian Hammel scheiterte. Praktisch mit dem Pausenpfiff (45.) fiel dann doch noch das zweite Gästetor, das nahezu eine Kopie des Führungstreffers war: Levi Agbor spielte einen langen Ball von links aus der eigenen Hälfte auf den rechts gestarteten Schäfer, der wieder im Strafraum quer nach links legte und diesmal schob Schneider unten links ein.

Zeiler rückt für Trainer Hammel ins Tor

Zehn Minuten waren in Durchgang zwei gespielt, als Schneider am Fünfmeterraum volley zum Abschluss kam und Hammel diesen aus nächster Distanz mit dem Körper abwehren konnte. Dabei verletzte sich der Spielertrainer der Hausherren aber und für ihn musste Matthias Zeiler ins Tor. Dieser konnte sich nur fünf Minuten später auszeichnen, als er einen Schlenzer von Elias Hansjosten mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten zur Ecke lenken konnte. Die dritte große Chance für den TuS in der zweiten Hälfte vergab dann Hansjosten in der 69. Minute, als er freistehend nach einer Ecke beim Kopfball den Ball nicht richtig traf. Dadurch blieben die Hausherren im Spiel und kamen in der 75.Minute durch den eingewechselten Jannik Weller zum Anschluss, der nach einem Traumpass von Luca Thom vor Gerhard eiskalt blieb und rechts unten einnetzte.

„In Hälfte zwei haben wir uns gut verkauft.“

Malbergs Torwarttrainer Uli Weidenbruch

In der Schlussphase versuchten die Malberger dann noch einmal alles, aber die Kopfbälle von Steinau (84.) und Weller (88.) konnten von den Gästen verteidigt werden. „Wir waren in der ersten Halbzeit in den letzten 25 Minuten nicht im Spiel und in der Halbzeitpause hat es dann noch einmal geknallt. In Hälfte zwei haben wir uns gut verkauft und hätten ein Remis verdient gehabt, hatten aber nicht viel Glück“, so Malbergs Torwarttrainer Uli Weidenbruch, der den verhinderten Hammel nach Schlusspfiff vertrat.

Gästetrainer Thomas Schleimer hatte nach dem Sieg nichts zu bemängeln:" Ich bin definitiv hochzufrieden. In der ersten halben Stunde waren wir nicht so gut im Spiel, danach hatten wir eine gute Viertelstunde und auch noch weitere gute Umschaltmomente. In der zweiten Hälfte nutzen wir drei bis vier Hochkaräter nicht, so dass wir nach dem Anschlusstreffer noch einmal etwas geschwommen sind. Am Ende hat es dann gereicht und dieses Glück haben wir uns auch erarbeitet.“

SG Malberg/R./E./K. – TuS Mosella Schweich 1:2 (0:2)

Malberg: F. Hammel (58. Zeiler) – Märzhäuser, Becker, Bleeser, Hassel (90.+2 Wölfer) – Henning (78. Utsch), Heidrich, Steinau, Thom – Nagel, Kostka (55. Weller)

Schweich: Gerhard – Schwarz (90.+6 Stüttgen), Stadfeld, Kreber, Hansjosten – Schneider (90.+5 Palms), Pitsch, Ossen (74. Schmitt), Agbor (49. Schwarz) – Schäfer, Frick (85.Maldener).

Schiedsrichter: Jan Schmidt.

Zuschauer: 110.

Tore: 0:1 Nico Schäfer (29.), 0:2 Jens Schneider (45.), 1:2 Jannik Weller (75.).