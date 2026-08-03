Der SG Malberg ist der direkte Wiederaufstieg in die Rheinlandliga gelungen. Im Gegensatz zum Abstiegsjahr setzt die SG nun auf einen breiteren Kader. Die Qualität, um sich spielerisch weiterzuentwickeln, sieht Trainer Florian Hammel auch gegeben.
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Mit Elan und Zuversicht, einer klaren Idee, Fußball zu spielen und dem guten Gefühl, aus Fehlern gelernt zu haben, geht die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in die Rheinlandliga-Saison. Die Aufstiegseuphorie will das Team von Trainer Florian Hammel natürlich in die neue Spielzeit rüber retten.