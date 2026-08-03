Mehr Quantität und Qualität Malberg rüstet Kader für die Rheinlandliga-Rückkehr auf Klaus Reimann 03.08.2026, 06:00 Uhr

i Die Mannschaft der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen 2026/27 mit (hinten, von links) Artur Becker, Philip Krahn, Justin Nagel, Julian Molzberger, Luis Meyer, Benjamin Joachim Niklaus, Bastian Bleeser, Julius Müller, Luca Thom; (Mitte von links) Carlos Lang (Co-Trainer), Florian Hammel (Trainer), Tom Flammang (Betreuer), Til Wölfer, Burim Blakaj, Fabian Heinen, Tim Schandert, Moritz Stemper (Betreuer), Matthias Zeiler (Sportlicher Leiter), Rainer Zeiler (Vorsitzender); sowie (vorne, von links) Luis Schneider, Tim Henning, Paul Hassel, Sebastian Rosbach, Nick Alexander Hammel, Guliano Greco, Tim Pfeiffer, Hachem Dachraoui, Jannik Weller, Benedikt David Trippler. Es fehlen: Nicolae Graur und Ezan Merovci. Jürgen Augst/byJogi

Der SG Malberg ist der direkte Wiederaufstieg in die Rheinlandliga gelungen. Im Gegensatz zum Abstiegsjahr setzt die SG nun auf einen breiteren Kader. Die Qualität, um sich spielerisch weiterzuentwickeln, sieht Trainer Florian Hammel auch gegeben.

Mit Elan und Zuversicht, einer klaren Idee, Fußball zu spielen und dem guten Gefühl, aus Fehlern gelernt zu haben, geht die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in die Rheinlandliga-Saison. Die Aufstiegseuphorie will das Team von Trainer Florian Hammel natürlich in die neue Spielzeit rüber retten.







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