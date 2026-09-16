Wer ein 7:0 von Malberg gegen Betzdorf vorausgesagt hätte, wäre sicherlich hier und da belächelt worden vor dem Sieg-Derby in der Rheinlandliga. Aber genau das wurde es und ließ jubelnde Gastgeber und deprimierte Gäste zurück.
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Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat nach dem Auswärtssieg bei Mosella Schweich am letzten Wochenende im Lokalderby gegen die SG 06 Betzdorf nachlegen können und damit in der Rheinlandliga nicht nur den zweiten Sieg in Folge, sondern auch den ersten Heimsieg der Saison feiern können.