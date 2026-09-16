Kantersieg vor 590 Zuschauern Malberg nimmt Betzdorf im Derby mit 7:0 auseinander Jens Kötting 16.09.2026, 23:21 Uhr

i Die Malberger Spieler hatten jede Menge Grund zum Jubeln, insgesamt sieben Tore durften sie gegen Betzdorf feiern, die Gäste mussten ein deftiges 0:7 hinnehmen. Jürgen Augst/byJogi

Wer ein 7:0 von Malberg gegen Betzdorf vorausgesagt hätte, wäre sicherlich hier und da belächelt worden vor dem Sieg-Derby in der Rheinlandliga. Aber genau das wurde es und ließ jubelnde Gastgeber und deprimierte Gäste zurück.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat nach dem Auswärtssieg bei Mosella Schweich am letzten Wochenende im Lokalderby gegen die SG 06 Betzdorf nachlegen können und damit in der Rheinlandliga nicht nur den zweiten Sieg in Folge, sondern auch den ersten Heimsieg der Saison feiern können.







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