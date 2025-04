Dass der Auswärtssieg in Malberg für den FC Cosmos eher glanzlos daher kam, stimmte Trainer Yusuf Emre Kasal nicht unglücklich. Immerhin blieb man mit dem Sieg in der Spur. Heim-Trainer Florian Hammel konnte mit dem Auftritt seines Teams gut leben.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat im Rheinlandliga-Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten FC Cosmos Koblenz eine gute Leistung geboten und die von Trainer Florian Hammel erwartete Reaktion auf die deftige Auswärtsniederlage gegen Ahrweiler in der Vorwoche gezeigt. Nach vielen vergebenen Chancen und einem über mehr als 75 Minuten ausgeglichenen Spiel musste man sich den Gästen letztendlich mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Der Tabellenletzte war wie erwartet spielerisch unterlegen und stand so sehr tief, aber sicher, und hatte auch die ersten Torchancen. Nach einem langen Ball in die Spitze und einer Kopfballablage von Kevin Kostka schoss Justin Nagel aus zehn Metern übers Tor (9.). Die Koblenzer suchten immer wieder nach spielerischen Lösungen, hatten aber im letzten Drittel zunächst keine Ideen. In der 23. Minute hätten die Malberger erneut in Führung gehen können, doch erst traf Kostka nach einem Freistoß von Luca Thom aus dem Halbfeld links am Fünfmeterraum den Ball nicht richtig, und im Anschluss wurde die Volleyabnahme von Bastian Bleeser aus 16 Metern geblockt.

Tony Djim findet die erste Lücke in Malbergs Defensive

Nach einer halben Stunde (29.) fanden die „Cosmonauten“ die erste Lücke in der Malberger Hintermannschaft und nutzten diese auch gleich zur Führung: Tony Djim wurde mit dem Rücken zum Tor stehend angespielt, drehte sich nach links und schloss aus acht Metern unhaltbar ins rechte Eck ab. Die Heimelf stand nun nicht mehr so sicher in der Defensive und fünf Minuten später hätte Djim fast den zweiten Treffer nachgelegt, scheiterte aber im Vier-Augen-Duell an Keeper Florian Hammel, der abermals selbst im Tor stand. Die Gastgeber hätten fünf Minuten vor der Pause noch ausgleichen können, doch Kostka setzte seinen Kopfball nach einer Thom-Ecke aus kurzer Distanz über das Tor.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Koblenzer besser ins Spiel und Hammel konnte sich zweimal auszeichnen, als er in den Duellen mit Kelvin Lunga (52.) und Djim (55.) die Oberhand behielt. Die Hammel-Elf blieb aber im Spiel und hatte Pech, das Kostka in der 66. Minute mit einem Kopfball nur den Innenpfosten traf. Vier Minuten später lag der Ball dann im Netz der Gäste, doch Kostka stand bei seinem Abschluss im Abseits.

Cosmos dominiert die Schlussviertelstunde

Die Schlussviertelstunde gehörte dann den Gästen und die Chancen häuften sich. Nachdem Djim in der 76. Minute noch knapp links vorbeischoss, machte es Lunga in der 81. Minute besser, als er nach einem schönen Steckpass von Niko Luciano Neal durch die Mitte Hammel noch umkurvte und flach einschob. Das schönste Tor des Tages erzielte dann Ayman Ed-Daoudi in der 89. Minute per schönem Schlenzer von rechts in den linken Winkel.

„Das war die richtige Reaktion auf das Spiel in Ahrweiler und ein ordentliches Spiel.“

Florian Hammel, Trainer der SG Malberg

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, zur Halbzeit hat nicht die bessere Mannschaft geführt. Das war die richtige Reaktion auf das Spiel in Ahrweiler und ein ordentliches Spiel. Wenn wir die Chance zum 1:1 nutzen, ist es ein anderes Spiel“, so Malbergs Trainer Florian Hammel hinterher.

„Malberg war ein guter Gegner, der auf dem schwer bespielbaren Platz sehr tief stand. „

Yusuf Emre Kasal, Trainer FC Cosmos Koblenz

„Malberg war ein guter Gegner, der auf dem schwer bespielbaren Platz sehr tief stand. Es war für uns nie einfach und wir brauchten den Dosenöffner zum 1:0. Danach hatten wir drei bis vier Hochkaräter, haben aber das zweite Tor nicht gemacht und so blieb es spannend. Ich hatte heute von uns auch keine extrem gute Leistung erwartet, wichtig waren die drei Punkte und das ist uns gelungen. Daher sind wir glücklich“, so Gästecoach Yusuf Emre Kasal, der mit seiner Mannschaft somit weiter an Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich, die zeitgleich ihr Heimspiel gegen den VfB Linz souverän (4:0) für sich entschieden, dranbleibt. Der Rückstand der Kasal-Elf beträgt bei einem Spiel weniger weiterhin fünf Punkte.

SG Malberg/E./R./K. – FC Cosmos Koblenz 0:3 (0:1)

Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen: F. Hammel – Utsch, Merzhäuser, Bleeser, Hassel – Nagel, Thom, Steinau, Henning – Kostka (83. Schell), Floris (72. Wölfer).

Koblenz: Duverger – Kelleci, Guerrier, Fezui, Ajeti (46. Klein) – Ed-Daoudi (90.+1 Simonyan), Eyrice, Farajli (90.+1 Sejdija), Ech-Chabel (68. Neal) – Lunga (90.+1 Sawaneh), Djim.

Schiedsrichter: Athanasios Fasulas (Ahrbrück).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Tony Djim (29.), 0:2 Kelvin Lunga (81.), 0:3 Ayman Ed-Daoudi (89.).