Mit weniger Fehlern in der Defensive und mehr Durchschlagskraft vorm gegnerischen Tor wäre sicherlich mehr drin gewesen. So stand aber eine 2:4-Niederlage für die SG Malberg im Heimspiel gegen die SG Hochwald. Und damit geht’s in der Tabelle runter.
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Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ihr Heimspiel gegen die SG Hochwald verloren und ist nach den Ergebnissen der Konkurrenz erst einmal wieder auf einen Abstiegsplatz in der Fußball-Rheinlandliga gerutscht. Nach einer turbulenten ersten Halbzeit und 90 umkämpften Minuten musste sich die Mannschaft von Florian Hammel dem Tabellendritten mit 2:4 (2:3) geschlagen geben.