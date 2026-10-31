Niederlage gegen Hochwald Malberg macht zu viele Fehler und verliert daheim 2:4 Jens Kötting 31.10.2026, 18:46 Uhr

i Chancenlos war Malbergs Keeper Nick Alexander Hammel beim 1:3 von Elias Blasius. Weil die Gäste ihre Chancen eiskalt nutzten, stand am Ende ein 4:2-Sieg aus Sicht der SG Hochwald. Jürgen Augst/byJogi

Mit weniger Fehlern in der Defensive und mehr Durchschlagskraft vorm gegnerischen Tor wäre sicherlich mehr drin gewesen. So stand aber eine 2:4-Niederlage für die SG Malberg im Heimspiel gegen die SG Hochwald. Und damit geht’s in der Tabelle runter.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ihr Heimspiel gegen die SG Hochwald verloren und ist nach den Ergebnissen der Konkurrenz erst einmal wieder auf einen Abstiegsplatz in der Fußball-Rheinlandliga gerutscht. Nach einer turbulenten ersten Halbzeit und 90 umkämpften Minuten musste sich die Mannschaft von Florian Hammel dem Tabellendritten mit 2:4 (2:3) geschlagen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen