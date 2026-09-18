Der VfB Linz hat unter seinem neuen Trainer Paul Becker einen Sieg und eine Niederlage geholt. Zu gern würde der VfB aus der englischen Woche mit sechs Punkten herausgehen. Die hat Malberg schon geholt – und kommt gestärkt auf den Kaiserberg.
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Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen darf getrost als einer der großen Gewinner in der englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga bezeichnet werden. Zumindest bislang. Einem 2:0 in Schweich folgte das spektakuläre 7:0 im Derby gegen Betzdorf – und nun geht es für den Tabellenzehnten auf den Linzer Kaiserberg, wo der VfB um seinen neuen Coach Paul Becker wartet.