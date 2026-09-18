Beckers Änderungen in Linz Malberg kommt mit 7:0 und 2:0 im Rücken auf Kaiserberg Mirko Bernd 18.09.2026, 15:00 Uhr

i Der Linzer Fabio Schopp (in Weiß) und Malbergs Bastian Bleeser dürften sich am Sonntag auf dem Linzer Kaiserberg wiedersehen, zum letzten Mal standen sich am 17. Mai 2025 gegenüber, Linz gewann damals bei den schon abgestiegenen Malbergern mit 3:1 und blieb später in der Klasse, Schopp gelang das wichtige 2:1 kurz vor Schluss. Am Sonntag wäre ihm das sicher wieder recht, Bleeser hat aber gewiss etwas dagegen. Jürgen Augst/byJogi

Der VfB Linz hat unter seinem neuen Trainer Paul Becker einen Sieg und eine Niederlage geholt. Zu gern würde der VfB aus der englischen Woche mit sechs Punkten herausgehen. Die hat Malberg schon geholt – und kommt gestärkt auf den Kaiserberg.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen darf getrost als einer der großen Gewinner in der englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga bezeichnet werden. Zumindest bislang. Einem 2:0 in Schweich folgte das spektakuläre 7:0 im Derby gegen Betzdorf – und nun geht es für den Tabellenzehnten auf den Linzer Kaiserberg, wo der VfB um seinen neuen Coach Paul Becker wartet.







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