Schlüsselspiel für die einen, Strohhalm für die anderen: Am Ende war es die SG Malberg, die im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga nach dem Strohhalm gegriffen und den TuS Immendorf durch das 2:1 tiefer in die Krise geschossen hat.

Die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen hat im Heimspiel der Fußball-Rheinlandliga gegen den TuS Immendorf den ersten Dreier in diesem Jahr eingefahren und ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesetzt. Nach 90 Minuten stand es 2:1 (1:0) aus Sicht der Mannschaft von Coach Florian Hammel, die aber durch den zeitgleichen Sieg des FSV Trier-Tarforst weiterhin neun Punkte Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz hat.

Nach dem umjubelten Abpfiff von Schiedsrichter Adrian Ax war Florian Hammel, der erneut für seinen verletzten Bruder Nick Hammel das Tor gehütet hatte, erleichtert: „Ich bin rundum zufrieden, auch wenn wir früher den Deckel auf die Partie hätten machen müssen. Wir haben uns endlich einmal belohnt, und Immendorf hatte in der zweiten Halbzeit kaum einen Torschuss. Die letzten Spiele waren sicherlich schöner von uns, und wir müssen noch ruhiger bleiben am Ball, aber Hauptsache sind die drei Punkte.“ Mehr als vier Monate nach dem letzten Dreier im Heimspiel gegen Westerburg sammelte der Tabellenletzte damit wieder Selbstvertrauen im Kampf um den Klassenverbleib.

Florian Hammel zeichnet sich zweimal aus, verlebt aber einen ruhigen Abend

Die Hausherren waren über die gesamte Spielzeit das Team mit mehr Zug zum Tor. In der 14. Minute schloss Justin Nagel aus acht Metern nach Vorlage von Enis Musa zu hoch ab, drei Minuten später war TuS-Keeper Marcel Behr nach einem Kopfball von Sven Heidrich aus sieben Metern auf dem Posten und konnte diesen gerade noch über die Querlatte lenken. In der 21. Minute fiel dann der verdiente Führungstreffer: Nagel setzte sich auf links gut durch, zog nach innen und passte flach an den Fünfmeterraum, wo Kevin Kostka zwar den Ball nicht traf, dadurch aber Behr und die TuS-Abwehr verwirrte und der hinter ihm postierte Musa aus sechs Metern ins leere Tor einschieben konnte. Die Immendorfer zeigten sich aber nicht geschockt und wären drei Minuten später beinahe zum Ausgleich gekommen, doch der Abschluss von Robin Reichert nach Vorlage von Maximilian Fischer konnte von Niklas Utsch gerade noch zur Ecke geklärt werden. In der Folge neutralisierten sich beide Teams, ehe sich Florian Hammel in der 44. Minute zweimal auszeichnen konnte, als er zunächst einen Schuss von Sebastian Fischer zur Seite klärte und nach der folgenden Ecke den Kopfball von Yannis Jochem bravourös über die Latte lenkte.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zwar die Spielkontrolle, kamen aber im letzten Drittel nicht zu gefährlichen Aktionen und stellten damit die Malberger Hintermannschaft vor keine größeren Probleme. Der eingewechselte David Floris hätte in der 74. Minute für mehr Ruhe auf Seiten der Heimelf sorgen können, doch nachdem er sich gegen zwei Abwehrspieler durchgesetzt hatte, schoss er frei vor Behr rechts an diesem, aber eben auch am Tor vorbei.

David Floris sorgt per Kopfball für die Vorentscheidung

Besser machte er es dann in der 78. Minute, als ein von Til Wölfer getretener Eckball von rechts von Nagel am zweiten Pfosten an den ersten Pfosten zurückgeköpft wurde, wo Floris aus drei Metern unbedrängt zum Kopfball kam und zum vorentscheidenden 2:0 einnetzte. Der Immendorfer Anschlusstreffer durch den eingewechselten Julian Ferdinand in der 90. Minute war dann nur noch Ergebniskosmetik.

Gästetrainer Torben Kühl-Decker war nach der Partie und der fünften Niederlage in Folge entsprechend bedient: „Das war ein schlechtes Spiel von beiden Teams. Malberg war etwas konsequenter und giftiger, bei uns hat die Körpersprache nicht gestimmt und der letzte Wille gefehlt. Auch im zweiten Abschnitt waren wir nicht am Drücker und hatten zu wenig Chancen, daher ist der Sieg für Malberg einen Ticken verdient. Spätestens jetzt ist bei uns nach fünf Niederlagen eine Verunsicherung zu spüren".

SG Malberg - TuS Immendorf 2:1 (1:0)

Malberg: F. Hammel - Utsch, Becker, Bleeser, Wölfer - Musa (77. Weber), Heidrich (90.+4 Märzhäuser), Steinau (82.Henning), Weishar (67.Weller) - Kostka (46. Floris), Nagel

Immendorf: Behr - M.Fischer, Pitsch, Weber, Gasper - Chirico (46. Bruker), Jochem (78. Nicolay) - S. Fischer (88. Ferdinand), Reichert, Knopp - Kilian (83.Midjiyawa)

Schiedsrichter: Adrian Ax (Oberzissen).

Zuschauer: 125.

Tore: 1:0 Enis Musa (21.), 2:0 David Floris (77.), 2:1 Julian Ferdinand (90.).