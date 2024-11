Derby-Klatsche im Hinspiel Malberg hat eine Rechnung mit Wissen offen 28.11.2024, 17:55 Uhr

i Szene aus dem Hinspiel: Benjamin Weishar (in Rot) und die SG Malberg konnten Anfang August nicht wirklich dagegenhalten. Der VfB Wissen (in Blau von links: Paul Christian, Tom Zehler und Philipp Weber behielten mit 4:0 klar die Oberhand. Manfred Böhmer

Das AK-Derby in der Rheinlandliga steht wieder an. Dabei haben beide Lager unterschiedliche Erinnerungen an das Hinspiel am ersten Spieltag der Saison.

Als der erste Abpfiff der laufenden Rheinlandligasaison am 9. August gegen 21.20 Uhr im Wissener Dr. Grosse-Sieg-Stadion ertönte, hätten die Gefühlslagen unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen Seite stand das Lager des VfB Wissen im Kreis zusammen, lag sich in den Armen, jubelte und stieß nach lobenden Worten des Trainers Dirk Spornhauer mit dem zügig herbeigebrachten Siegerbier an.

