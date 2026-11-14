Binnen zwei Minuten und kurz vor der Pause bog Gastgeber SG Malberg im Kellerduell gegen den TuS Kirchberg auf die Siegerstraße ab. Zum Ende hin wurde es noch einmal eng, doch die Hausherren retteten den Vorsprung über die Zeit.
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Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat in der Fußbal- Rheinlandliga das Kellerduell gegen die TuS Kirchberg gewonnen und sich drei eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert. Nach einer guten Anfangsphase machte es die Mannschaft von Coach Florian Hammel im zweiten Abschnitt noch einmal spannend, setzte sich aber am Ende verdientermaßen mit 2:1 (2:0) durch und bleibt den Mannschaften im unteren Tabellenmittelfeld auf den Fersen. ...