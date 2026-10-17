Mayen 1:4, Steil sprachlos Malberg feiert wichtigen Heimsieg gegen Schlusslicht Jens Kötting 17.10.2026, 20:30 Uhr

i Malberg (in Rot) jubelt, Mayen nicht: Im Aufsteigerduell behielt die SG mit 4:1 klar die Oberhand gegen das Schlusslicht. Jürgen Augst/byJogi

Mit der SG Malberg und dem TuS Mayen trafen zwei Rheinlandliga-Aufsteiger aufeinander, die sich natürlich den Klassenerhalt als Ziel gesetzt haben. Malberg ist nach dem 4:1 da ein Stück weiter als die fast schon abgeschlagenen Mayener.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat das Keller- und Aufsteigerduell der Fußball-Rheinlandliga gegen den Tabellenletzten TuS Mayen gewonnen und drei eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Nach einer erst im zweiten Durchgang überzeugenden Vorstellung setzte man sich letztendlich klar mit 4:1 (1:0) durch und verließ mit 14 Punkten die Abstiegsränge, der TuS hat weiter mickrige drei Punkte.







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