Mayen 1:4, Steil sprachlos
Malberg feiert wichtigen Heimsieg gegen Schlusslicht
Malberg (in Rot) jubelt, Mayen nicht: Im Aufsteigerduell behielt die SG mit 4:1 klar die Oberhand gegen das Schlusslicht.
Malberg (in Rot) jubelt, Mayen nicht: Im Aufsteigerduell behielt die SG mit 4:1 klar die Oberhand gegen das Schlusslicht.
Jürgen Augst/byJogi

Mit der SG Malberg und dem TuS Mayen trafen zwei Rheinlandliga-Aufsteiger aufeinander, die sich natürlich den Klassenerhalt als Ziel gesetzt haben. Malberg ist nach dem 4:1 da ein Stück weiter als die fast schon abgeschlagenen Mayener. 

Lesezeit 3 Minuten
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat das Keller- und Aufsteigerduell der Fußball-Rheinlandliga gegen den Tabellenletzten TuS Mayen gewonnen und drei eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Nach einer erst im zweiten Durchgang überzeugenden Vorstellung setzte man sich letztendlich klar mit 4:1 (1:0) durch und verließ mit 14 Punkten die Abstiegsränge, der TuS hat weiter mickrige drei Punkte.
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