Untermosel 1:3 gegen Bitburg
Männchens trockenes Tor im Koberner Regen reicht nicht
Untermosel und Marvin Richard (in Rot-Weiß) mussten gegen Bitburg oft hinterherlaufen und verloren am Ende 1:3 zu Hause.
Untermosel und Marvin Richard (in Rot-Weiß) mussten gegen Bitburg oft hinterherlaufen und verloren am Ende 1:3 zu Hause.
Jörg Niebergall

Aufsteiger SV Untermosel hatte am sechsten Spieltag der Rheinlandliga im Dauerregen lange zu viel Respekt vor dem FC Bitburg. Als ihn die Gastgeber ablegten, war es aber schon zu spät beim 1:3.

Lesezeit 3 Minuten
Bei Dauerregen an der Mosel sind die Gäste vom FC Bitburg am sechsten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga ihrer Favoritenrolle beim Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf gerecht geworden und siegten mit 3:1 (1:1). Beim Neuling zeigte sich die brandheiße Bitburger Offensive deutlich weniger effektiv als zuletzt, dennoch ging der dritte Ligasieg in Folge absolut in Ordnung.
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