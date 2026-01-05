Abgänge bei Rheinlandligist Loch und Nebeler verlassen den SV Laubach im Winter Mirko Bernd 05.01.2026, 13:55 Uhr

i Der junge Norbert Loch (in Rot) wird Laubach im Winter verlassen, seine Eltern ziehen zurück nach Polen und der 18-Jährige damit auch. Loch kam auf starke 16 Einsätze in 19 Spielen. Alfons Benz

Der SV Laubach muss zwei relevante Abgänge im Kader verkraften mit Lorenzo Nebeler und Norbert Loch, die aus unterschiedlichen Gründen den abstiegsgefährdeten Rheinlandligisten verlassen. Zwei weitere Personalien fallen nicht so ins Gewicht.

Der SV Laubach hat noch den einen oder anderen unerwarteten Wechsel in der Winterpause zu verkraften: Sportlich relevant sind aber im Prinzip nur zwei davon, denn zum einen verlässt Lorenzo Nebeler den abstiegsgefährdeten Fußball-Rheinlandligisten (Viertletzter) und zum anderen der junge Norbert Loch.







