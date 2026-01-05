Loch und Nebeler verlassen den SV Laubach im Winter

Der SV Laubach muss zwei relevante Abgänge im Kader verkraften mit Lorenzo Nebeler und Norbert Loch, die aus unterschiedlichen Gründen den abstiegsgefährdeten Rheinlandligisten verlassen. Zwei weitere Personalien fallen nicht so ins Gewicht.
Lesezeit 2 Minuten
Der SV Laubach hat noch den einen oder anderen unerwarteten Wechsel in der Winterpause zu verkraften: Sportlich relevant sind aber im Prinzip nur zwei davon, denn zum einen verlässt Lorenzo Nebeler den abstiegsgefährdeten Fußball-Rheinlandligisten (Viertletzter) und zum anderen der junge Norbert Loch.