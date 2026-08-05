Der VfB Linz und Trainer Thomas Schuster gehen in ihr fünftes gemeinsames Jahr. Und wenn es nach dem Coach geht, soll es weiter bergauf gehen bei der Elf vom Kaiserberg. Nach dem Sieg im Pokal in Asbach empfängt der VfB am Sonntag einen Aufsteiger.
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Seit Thomas Schuster vor vier Jahren das Traineramt übernahm, ging es für die Fußballer des VfB Linz stetig bergauf. Auf Platz drei im ersten Jahr folgte der souveräne Titelgewinn in der Bezirksliga Ost und der Aufstieg in die Rheinlandliga. Dort schaffte Schusters Team in der Relegation den Klassenverbleib und beendete die vergangene Saison auf Platz 12.