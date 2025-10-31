Mit einem weiteren Dreier gegen einen Aufsteiger könnte sich der VfB Linz in der Rheinlandliga in Gefilde hieven, die ihm sicher mehr zusagen als die der letzten Wochen. Aber VfB-Coach Thomas Schuster warnt vor dem Gast aus Arzfeld.
Man könnte meinen, dass Fußball-Rheinlandligist VfB Linz nach dem verdienten 4:1 beim Aufsteiger FV Rübenach als Favorit ins Heimspiel gegen einen weiteren Neuling, die SG Arzfeld, geht. „Könnte man meinen, ja“, sagt der Linzer Trainer Thomas Schuster.