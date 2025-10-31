VfB unterschätzt Arzfeld nicht Linzer Trainer Schuster mit Respekt und Selbstvertrauen 31.10.2025, 10:00 Uhr

i Der Linzer Jannik Stoffels (links) spielte am 31. August gegen Schneifel (in Rot mit Dans Spruds) letztmals von Beginn an auf dem heimischen Kaiserberg, in dieser Partie musste er verletzt raus. In der Vorwoche gab der aus Engers gekommene Mittelfeldmann in Rübenach sein Startelfcomeback, am Sonntag könnte das auf dem heimischen Kaiserberg gegen Arzfeld folgen. Heinz-Werner Lamberz

Mit einem weiteren Dreier gegen einen Aufsteiger könnte sich der VfB Linz in der Rheinlandliga in Gefilde hieven, die ihm sicher mehr zusagen als die der letzten Wochen. Aber VfB-Coach Thomas Schuster warnt vor dem Gast aus Arzfeld.

Man könnte meinen, dass Fußball-Rheinlandligist VfB Linz nach dem verdienten 4:1 beim Aufsteiger FV Rübenach als Favorit ins Heimspiel gegen einen weiteren Neuling, die SG Arzfeld, geht. „Könnte man meinen, ja“, sagt der Linzer Trainer Thomas Schuster.







