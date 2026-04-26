VfB gewinnt 4:1 gegen FVR Linzer Luca Kirschbaum schießt Rübenach in Bezirksliga Matthias Schlenger 26.04.2026, 19:10 Uhr

i Der Linzer Luca Kirschbaum (in Weiß beim Schuss) war der Mann des Tages beim VfB, er traf dreimal gegen Rübenach um Kadir Mete Begen. Heinz-Werner Lamberz

Der VfB Linz ist so praktisch gerettet, der FV Rübenach ist nicht mehr zu retten: So lautet das Fazit nach dem 4:1 des VfB in der Rheinlandliga. Ein Mann hatte mit einem Dreierpack entscheidenden Anteil am Sieg der Kaiserberg-Elf bei Kaiserwetter.

Traurige Klarheit auf der einen Seite, Beinahe-Gewissheit auf der anderen: Mit einem 4:1 (2:0)-Erfolg über den FV Rübenach hat Fußball-Rheinlandligist VfB Linz seine Serie auf drei Siege in Folge ausgebaut. Für Rübenach bedeutet das Ergebnis, dass der Abstieg nicht mehr zu vermeiden ist.







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