VfB gewinnt 4:1 gegen FVR
Linzer Luca Kirschbaum schießt Rübenach in Bezirksliga
Der Linzer Luca Kirschbaum (in Weiß beim Schuss) war der Mann des Tages beim VfB, er traf dreimal gegen Rübenach um Kadir Mete B
Der Linzer Luca Kirschbaum (in Weiß beim Schuss) war der Mann des Tages beim VfB, er traf dreimal gegen Rübenach um Kadir Mete Begen.
Heinz-Werner Lamberz

Der VfB Linz ist so praktisch gerettet, der FV Rübenach ist nicht mehr zu retten: So lautet das Fazit nach dem 4:1 des VfB in der Rheinlandliga. Ein Mann hatte mit einem Dreierpack entscheidenden Anteil am Sieg der Kaiserberg-Elf bei Kaiserwetter.

Lesezeit 3 Minuten
Traurige Klarheit auf der einen Seite, Beinahe-Gewissheit auf der anderen: Mit einem 4:1 (2:0)-Erfolg über den FV Rübenach hat Fußball-Rheinlandligist VfB Linz seine Serie auf drei Siege in Folge ausgebaut. Für Rübenach bedeutet das Ergebnis, dass der Abstieg nicht mehr zu vermeiden ist.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren