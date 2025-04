Eine gute Halbzeit reicht nicht aus: Rheinlandligist VfB Linz unterlag der SG Hochwald am Ende deutlich mit 1:5 (0:3) und bleibt damit in akuter Abstiegsgefahr. Am kommenden Wochenende steht für die Elf um Trainer Thomas Schuster ein Schlüsselspiel beim TuS Immendorf auf dem Programm.

Der VfB Linz startete unter anderem mit Ben Reimann im Tor in die Partie, der sein zweites Seniorenspiel bestritt und den verletzten Jan Lück vertrat. Die Partie war in den ersten Minuten ausgeglichen, es gab es lediglich zwei Torannäherungen von Fabio Schopp und Meris Siljkovic auf Linzer Seite zu verzeichnen. Die SG Hochwald hielt sich anfangs zurück, ging aber mit der ersten Torchance durch einen gut getretenen Freistoß von Matthias Burg in Führung. Der Ball ging an Freund und Feind vorbei in das Tor des VfB Linz. Die Gastgeber hatten kurz darauf durch Milot Juniku direkt die Möglichkeit auf den Ausgleich. Jedoch ging die Direktabnahme des Verteidigers knapp über das Tor von Johannes Bettendorf.

Gäste glänzen durch Effizienz

In der 28. Minute stellten die Gäste dann erneut ihre Effizienz unter Beweis. Per Steilpass wurde Patrick Dres in Szene gesetzt, der den Ball an Reimann vorbei in das Tor und zum 2:0 aus Sicht der Gäste einschob. Linz gab sich zu diesem Zeitpunkt keineswegs auf, im Gegenteil: Der aufgerückte Milot Juniku hatte in der 31. Minute wiederholt die Chance auf einen Treffer. Kurz darauf ergab sich für Fabio Schopp eine Großchance auf den Anschlusstreffer: Wieder war Hochwald-Schlussmann Bettendorf der Spielverderber und parierte den Abschluss.

„Wir machen in der ersten Halbzeit drei kapitale Fehler. So gewinnst du keine Spiele.”

VfB-Trainer Thomas Schuster

Hochwald zeigte sich von der Linzer Druckphase wenig beeindruckt und erzielte noch vor der Pause das 3:0. Top-Torjäger Tim Thielen umkurvte Reimann, ehe er aus spitzem Winkel sein 11. Saisontor erzielte. „Wir machen in der ersten Halbzeit drei kapitale Fehler und liegen verdient 0:3 zurück. So gewinnst du keine Spiele”, bilanzierte Thomas Schuster die Leistung seiner Mannschaft in Durchgang eins, während Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden war: „Wir waren sehr effizient und haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“

Turbulente zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit sollte turbulent werden. Linz agierte weitaus engagierter und hatte bereits in der 46. Minute die erste von vielen Großchancen auf den 1:3-Anschlusstreffer. Bettendorf rettete erneut. Nur wenige Sekunden später war es der eingewechselte Luca Kirschbaum, der den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor jagte. Was folgte, waren etliche Großchancen auf Linzer Seite. In der 57. Minute hatte der VfB gleich zweimal die Chance auf ein Tor: Zunächst scheiterte Linus Tücke an Bettendorf, ehe Manuel Rott den Abpraller am Tor vorbei köpfte. Rott war es auch, der erst nach einer scharfen Hereingabe nur das Außennetz traf und wenige Minuten später ein Abseitstor erzielte.

Trainer Schuster lobt die Reaktion nach der Pause

Hochwald zeigte sich wie auch im ersten Durchgang enorm effizient und erzielte durch Julian Bidon das 4:0 für seine Farben. In der 73. Minute fiel dann der überfällige Treffer für den VfB Linz. Fabio Schopp setzte einen Freistoß unhaltbar für Bettendorf in den Winkel. Ein Lebenszeichen, Schopp munterte die Kollegen und die Zuschauer nochmal auf. Diese hätten wenige Augenblicke später beinahe den zweiten Treffer gesehen, Adis Siljkovic scheiterte an Johannes Bettendorf (81., 85.). Sein Bruder Meris Siljkovic setzte einen Freistoß zwei Minuten vor Schluss an die Latte. „Wir haben in der zweiten Halbzeit vom Linzer Unvermögen profitiert. Wenn wir drei oder vier Tore kassiert hätten, hätten wir uns nicht beschweren dürfen”, sagte Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann. Den Schlusspunkt der Partie setzte indes Julian Bidon mit dem 5:1 für Hochwald, es war sein zweiter Treffer an diesem Nachmittag. „Wir dürfen jetzt nicht aufgeben, die Reaktion nach der Pause war gut, und wir müssen weitermachen und bis zum Ende kämpfen”, fasste Thomas Schuster zusammen.

VfB Linz – SG Hochwald 1:5 (0:3)

VfB Linz: Reimann – Klein, Me. Siljkovic, Ma. Rott, Mamuti, Ritz (59. A. Siljkovic), Sahlan (67. J. Kirschbaum), Tücke (76. Fiebiger), Juniku (46. L. Kirschbaum), Schlebach, Schopp.

SG Hochwald: Bettendorf – Mohsmann (90. Steffens), Diop, Dres (86. Naji), Thielen, Paulus, Burg, Stelker (80. Eisenbarth), Bidon, Lenz, Hemmes.

Schiedsrichter: Robert Depken.Zuschauer: 130.

Tore: 0:1 Matthias Burg (17.), 0:2 Patrick Dres (28.), 0:3 Tim Thielen (38.), 0:4 Julian Bidon (67.), 1:4 Fabio Schopp (72.), 1:5 Julian Bidon (90.+2).