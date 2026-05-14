Abschied von Krupp mit Sieg Linzer hört nach 17 Jahren mit 3:1 gegen Laubach auf Klaus Reimann 14.05.2026, 11:49 Uhr

i In der vorgezogenen Partie des 34. Spieltags zwischen dem VfB Linz (in Schwarz) und dem SV Laubach stand neben dem Ergebnis von 3:1 für die Gastgeber auch der Abschied von Michael Krupp (links) im Vordergrund. Er spielte 17 Jahre für Linz, nun ist er "nur" noch Co-Trainer. Heinz-Werner Lamberz

Der 34. Spieltag der Rheinlandliga findet ohne den VfB Linz und den SV Laubach statt. Die zogen ihn nämlich kurzerhand vor und trafen sich am Mittwoch auf dem Kaiserberg. Linz siegte 3:1 nach einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei.

Wenn die anderen Teams der Fußball-Rheinlandliga am nächsten Wochenende zum letzten Spieltag der Saison 2025/2026 noch einmal ran müssen, können sie sich beim VfB Linz und beim SV Laubach über ein paar freie Pfingsttage freuen. Auf Wunsch der Linzer holten beide Mannschaften den letzten Spieltag kurzerhand vor – und dank eines aufgrund der starken zweiten Halbzeit verdienten 3:1 (1:1)-Erfolgs war es für den VfB ein gelungener Saisonabschluss vor ...







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