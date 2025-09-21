Die Saisontreffer sieben und acht haben nicht gereicht für den VfB Linz, der insgesamt einfach nicht gefährlich genug ist im Spiel nach vorn. Dennoch musste die SG 99 Andernach bei ihrem 3:2-Auswärtssieg am Ende noch mal zittern.
Ein Unentschieden hätte beiden Mannschaften wenig genützt. So aber machte die SG 99 Andernach durch den 3:2-Erfolg im Kellerduell der Fußball-Rheinlandliga beim VfB Linz einen großen Schritt nach vorne auf Rang 13. Dass am Ende noch heftig gezittert werden musste, war im Moment des Schlusspfiffs schon egal.