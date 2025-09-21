2:3 nach 0:3 gegen Andernach Linzer Aufholjagd bleibt ohne Lohn Matthias Schlenger 21.09.2025, 18:36 Uhr

i Trotz 3:0-Führung der Gäste wurde es am Ende noch mal spannend am Kaiserberg. Letztlich machte aber doch die SG 99 Andernach (in Blau) das Rennen gegen den VfB Linz, der auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschte. Heinz-Werner Lamberz

Die Saisontreffer sieben und acht haben nicht gereicht für den VfB Linz, der insgesamt einfach nicht gefährlich genug ist im Spiel nach vorn. Dennoch musste die SG 99 Andernach bei ihrem 3:2-Auswärtssieg am Ende noch mal zittern.

Ein Unentschieden hätte beiden Mannschaften wenig genützt. So aber machte die SG 99 Andernach durch den 3:2-Erfolg im Kellerduell der Fußball-Rheinlandliga beim VfB Linz einen großen Schritt nach vorne auf Rang 13. Dass am Ende noch heftig gezittert werden musste, war im Moment des Schlusspfiffs schon egal.







