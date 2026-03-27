Später Ausgleich für VfB Linzer Adis Siljkovic trifft in Unterzahl zum 1:1 gegen Bitburg Maximilian Jäger 27.03.2026, 23:49 Uhr

i Adis Siljkovic (am Ball) erzielte den späten Ausgleich für Linz gegen den FC Bitburg. Maximilian Jäger

Der VfB Linz wollte sich am Freitagabend gegen den FC Bitburg mit einem Heimsieg Luft nach unten verschaffen im Abstiegskampf der Rheinlandliga. Das gelang nicht ganz beim 1:1. Dass es in Unterzahl gelang, stellte die Gastgeber dann aber doch zufrieden.

Linz. Die Ausgangslage vor der Partie in der Fußball-Rheinlandliga war klar: Der VfB Linz hatte in seiner Historie noch nie gegen den FC Bitburg gewinnen können. Lediglich im Hinspiel gelang den Linzern beim torlosen 0:0 ein Punktgewinn. Und jetzt wieder beim 1:1 (0:1), das dem VfB den 29.







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