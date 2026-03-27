Der VfB Linz wollte sich am Freitagabend gegen den FC Bitburg mit einem Heimsieg Luft nach unten verschaffen im Abstiegskampf der Rheinlandliga. Das gelang nicht ganz beim 1:1. Dass es in Unterzahl gelang, stellte die Gastgeber dann aber doch zufrieden.
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Linz. Die Ausgangslage vor der Partie in der Fußball-Rheinlandliga war klar: Der VfB Linz hatte in seiner Historie noch nie gegen den FC Bitburg gewinnen können. Lediglich im Hinspiel gelang den Linzern beim torlosen 0:0 ein Punktgewinn. Und jetzt wieder beim 1:1 (0:1), das dem VfB den 29.