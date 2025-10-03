FV Morbach kommt zum VfB Linz will zum zweiten Mal in der Saison zu Hause jubeln 03.10.2025, 09:15 Uhr

i Der VfB Linz (in Weiß) würde gerne wieder mal zu Hause jubeln, zuletzt gelang das hier beim 2:0 gegen den TuS Kirchberg am ersten Spieltag. Michael Krupp (links) erzielte damals das 1:0, Marlo Owczarak traf als Joker zum 2:0. Heinz-Werner Lamberz

Der VfB Linz würde am Sonntag daheim gegen Morbach gerne den zweiten Heimsieg dieser Saison holen. Den ersten gab es am ersten Spieltag gegen Kirchberg. Nun kommt der Gegner wieder aus dem Hunsrück.

Sechs Punkte aus neun Spielen sind nicht viel: Aber die letzten drei Partien können dem Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz Hoffnung darauf machen, dass eine gewisse Konstanz in den Leistungen eingekehrt ist. 0:0 in Wissen, 2:3 daheim gegen Andernach mit Chancen auf den umgekehrten Ausgang und jüngst ein 0:0 in Bitburg.







