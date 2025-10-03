Der VfB Linz würde am Sonntag daheim gegen Morbach gerne den zweiten Heimsieg dieser Saison holen. Den ersten gab es am ersten Spieltag gegen Kirchberg. Nun kommt der Gegner wieder aus dem Hunsrück.
Sechs Punkte aus neun Spielen sind nicht viel: Aber die letzten drei Partien können dem Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz Hoffnung darauf machen, dass eine gewisse Konstanz in den Leistungen eingekehrt ist. 0:0 in Wissen, 2:3 daheim gegen Andernach mit Chancen auf den umgekehrten Ausgang und jüngst ein 0:0 in Bitburg.