Der VfB Linz rutscht in der Tabelle der Rheinlandliga immer weiter ab. Allerdings gibt die Leistung beim 1:2 bei Eintracht Trier II Grund zur Hoffnung, dass die Niederlagenserie bald reißt.
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Vierte Niederlage im vierten Spiel 2026 für den VfB Linz, der den Abstiegsrängen der Fußball-Rheinlandliga immer näher kommt. Allerdings: Das 1:2 (0:2) beim Tabellenvierten Eintracht Trier II macht der Elf vom Kaiserberg zumindest wieder mehr Hoffnung, dass bald die ersten Punkte eintrudeln werden, als es das 1:4 davor daheim gegen die SG Hochwald tat.