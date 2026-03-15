VfB rutscht immer weiter ab Linz verliert 1:2 bei Trier II, Leistung aber stimmt Mirko Bernd 15.03.2026, 20:08 Uhr

i Die Linzer um Florian Mamuti (in Schwarz, vorne) und Vin Kill spielten auch bei der Trierer Reserve mutig nach vorne, mussten sich aber dennoch 1:2 geschlagen geben. Maximilian Jäger

Der VfB Linz rutscht in der Tabelle der Rheinlandliga immer weiter ab. Allerdings gibt die Leistung beim 1:2 bei Eintracht Trier II Grund zur Hoffnung, dass die Niederlagenserie bald reißt.

Vierte Niederlage im vierten Spiel 2026 für den VfB Linz, der den Abstiegsrängen der Fußball-Rheinlandliga immer näher kommt. Allerdings: Das 1:2 (0:2) beim Tabellenvierten Eintracht Trier II macht der Elf vom Kaiserberg zumindest wieder mehr Hoffnung, dass bald die ersten Punkte eintrudeln werden, als es das 1:4 davor daheim gegen die SG Hochwald tat.







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