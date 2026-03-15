VfB rutscht immer weiter ab
Linz verliert 1:2 bei Trier II, Leistung aber stimmt
Die Linzer um Florian Mamuti (in Schwarz, vorne) und Vin Kill spielten auch bei der Trierer Reserve mutig nach vorne, mussten si
Die Linzer um Florian Mamuti (in Schwarz, vorne) und Vin Kill spielten auch bei der Trierer Reserve mutig nach vorne, mussten sich aber dennoch 1:2 geschlagen geben.
Maximilian Jäger

Der VfB Linz rutscht in der Tabelle der Rheinlandliga immer weiter ab. Allerdings gibt die Leistung beim 1:2 bei Eintracht Trier II Grund zur Hoffnung, dass die Niederlagenserie bald reißt.

Lesezeit 2 Minuten
Vierte Niederlage im vierten Spiel 2026 für den VfB Linz, der den Abstiegsrängen der Fußball-Rheinlandliga immer näher kommt. Allerdings: Das 1:2 (0:2) beim Tabellenvierten Eintracht Trier II macht der Elf vom Kaiserberg zumindest wieder mehr Hoffnung, dass bald die ersten Punkte eintrudeln werden, als es das 1:4 davor daheim gegen die SG Hochwald tat.

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