Der VfB Linz musste sich auch der bis dato in der Fremde noch sieglosen SG Hochwald mit 1:4 geschlagen geben, wartet damit in diesem Jahr weiter auf das erste Erfolgserlebnis – und muss den Blick definitiv nach unten richten.
Großer Jubel machte sich nach Abpfiff im Kreis bei der SG Hochwald breit. Trainer Fabian Mohsmann feierte zusammen mit seiner Mannschaft den ersten Auswärtssieg der mittlerweile schon 22 Spieltage alten Saison der Fußball-Rheinlandliga und gab seine Vorfreude auf die lange Rückfahrt mit drei Punkten offenkundig zu.