Dritte VfB-Niederlage in Folge Linz „schenkt“ Hochwald beim 1:4 ersten Auswärtssieg Maximilian Jäger 08.03.2026, 21:28 Uhr

i Eine gute Halbzeit reichte dem VfB Linz (weiße Trikots, von links mit Arben Sejdija und Vin Kill) nicht. Die Mannschaft von Thomas Schuster verlor gegen die SG Hochwald deutlich mit 1:4 - für die Gäste war es der erste Auswärtsdreier der Saison. Heinz-Werner Lamberz

Der VfB Linz musste sich auch der bis dato in der Fremde noch sieglosen SG Hochwald mit 1:4 geschlagen geben, wartet damit in diesem Jahr weiter auf das erste Erfolgserlebnis – und muss den Blick definitiv nach unten richten.

Großer Jubel machte sich nach Abpfiff im Kreis bei der SG Hochwald breit. Trainer Fabian Mohsmann feierte zusammen mit seiner Mannschaft den ersten Auswärtssieg der mittlerweile schon 22 Spieltage alten Saison der Fußball-Rheinlandliga und gab seine Vorfreude auf die lange Rückfahrt mit drei Punkten offenkundig zu.







