Wieder Kaiserberg-Wahnsinn
Linz liegt gegen Malberg hinten, führt und spielt 5:5 
Das 5:5 in der vierten Minute der Nachspielzeit auf dem Kaiserberg: Malbergs Justin Nagel (in Rot, hinten) köpft den Ball zum En
Das 5:5 in der vierten Minute der Nachspielzeit auf dem Kaiserberg: Malbergs Justin Nagel (in Rot, hinten) köpft den Ball zum Endstand ins Linzer Tor.
René Weiss

Auf dem Linzer Kaiserberg ist offenbar in dieser Rheinlandliga-Saison immer was los: Nach dem 4:5 gegen Mayen gab es nun ein 5:5 des VfB gegen Malberg. Und die Gäste sind auch Spektakel gewohnt, am Mittwoch gewannen sie 7:0 gegen Betzdorf. 

Lesezeit 3 Minuten
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ist in diesen Tagen die Mannschaft fürs Spektakel in der Fußball-Rheinlandliga. Wer dachte, der 7:0-Kantersieg über die SG 06 Betzdorf wäre ein außergewöhnliches Ergebnis, der wurde am Sonntagnachmittag auf dem Linzer Kaiserbergberg eines Besseren belehrt.
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