Auf dem Linzer Kaiserberg ist offenbar in dieser Rheinlandliga-Saison immer was los: Nach dem 4:5 gegen Mayen gab es nun ein 5:5 des VfB gegen Malberg. Und die Gäste sind auch Spektakel gewohnt, am Mittwoch gewannen sie 7:0 gegen Betzdorf.
Lesezeit 3 Minuten
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ist in diesen Tagen die Mannschaft fürs Spektakel in der Fußball-Rheinlandliga. Wer dachte, der 7:0-Kantersieg über die SG 06 Betzdorf wäre ein außergewöhnliches Ergebnis, der wurde am Sonntagnachmittag auf dem Linzer Kaiserbergberg eines Besseren belehrt.