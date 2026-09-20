Wieder Kaiserberg-Wahnsinn Linz liegt gegen Malberg hinten, führt und spielt 5:5 Mirko Bernd 20.09.2026, 18:26 Uhr

i Das 5:5 in der vierten Minute der Nachspielzeit auf dem Kaiserberg: Malbergs Justin Nagel (in Rot, hinten) köpft den Ball zum Endstand ins Linzer Tor. René Weiss

Auf dem Linzer Kaiserberg ist offenbar in dieser Rheinlandliga-Saison immer was los: Nach dem 4:5 gegen Mayen gab es nun ein 5:5 des VfB gegen Malberg. Und die Gäste sind auch Spektakel gewohnt, am Mittwoch gewannen sie 7:0 gegen Betzdorf.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ist in diesen Tagen die Mannschaft fürs Spektakel in der Fußball-Rheinlandliga. Wer dachte, der 7:0-Kantersieg über die SG 06 Betzdorf wäre ein außergewöhnliches Ergebnis, der wurde am Sonntagnachmittag auf dem Linzer Kaiserbergberg eines Besseren belehrt.







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