VfB muss zur SG Schneifel Linz: Lange Freitagabend-Fahrt mit einigen Baustellen Mirko Bernd 05.11.2026, 10:23 Uhr

i Hoch hinaus wollte der VfB Linz um Youngster Vin Kill (in Blau-Weiß) gegen Untermosel um Stefan Ramaj, aber es gab am Freitagabend auf dem Kaiserberg eine 1:3-Niederlage. Nun steht wieder eine Freitags-Partie an für Linz, es geht zur SG Schneifel nach Stadtkyll. René Weiss

Der VfB Linz hat am Freitagabend in der Rheinlandliga eine weite und schwere Fahrt vor sich. Sie führt die Kaiserberg-Elf zur SG Schneifel nach Stadtkyll. Aber führt sie den VfB auch aus dem Tabellenkeller?

Für den VfB Linz steht einer der längsten Auswärtsfahrten in der Fußball-Rheinlandliga an – und das am Freitagabend. Es geht zur SG Schneifel, Anstoß in Stadtkyll ist um 20 Uhr. Es sind aber nicht nur die rund 110 Kilometer einfache Fahrt, mit denen der VfB umgehen muss: Es sind auch der Gegner, die eigenen Personalsorgen und die weiter sehr unangenehme Tabellensituation.







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