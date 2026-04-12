Mendig verliert Kellerduell Linz gewinnt 3:1, Schuster kann auf Szenario verzichten Stefan Kieffer 12.04.2026, 19:29 Uhr

i In Schieflage waren Vin Kill (in Weiß) und der VfB Linz eine gute halbe Stunde lang gegen Mendig um Pascal Zimmer (Nummer 8), denn die Gäste führten bis dahin. Nach 32 Minuten glich Linz aus, nach 90 Minuten hatte die Elf vom Kaiserberg 3:1 gewonnen. Das 2:1 erzielte Fabio Schopp (Nummer 27). Heinz-Werner Lamberz

Im Abstiegskampf der Rheinlandliga triumphiert Linz mit 3:1 über Mendig. Trotz eines frühen Rückstands bekommt der VfB das Spiel so langsam in den Griff und sichert sich wertvolle Punkte gegen einen direkten Konkurrenten. Für den wird es immer enger.

Hart umkämpft waren die drei Punkte im Abstiegskrimi auf dem Linzer Kaiserberg. Am Ende freute sich der gastgebende VfB über einen verdienten 3:1-Sieg in der Fußball-Rheinlandliga gegen den Tabellennachbarn SV Eintracht Mendig. VfB-Trainer Thomas Schuster kommentierte: „Wir sind natürlich froh, dass wir jetzt fünf Punkte über dem Strich stehen“, beeilte sich jedoch, zu versichern, dass mit diesem Dreier der Kampf ums Drinbleiben noch keineswegs ...







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