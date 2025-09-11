Der VfB Linz will zurück in die Erfolgsspur. Das soll dem Rheinlandliga-Drittletzten auf dem heimischen Kaiserberg gelingen. Allerdings ist der Gegner alles andere als leicht, auch wenn es sich um einen Aufsteiger handelt.

0:4 bei der SG Hochwald. 1:5 davor daheim gegen die SG Schneifel. Beim Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz gab es in den beiden jüngsten Partien definitiv ein paar Gegentore zu viel. VfB-Coach Thomas Schuster sieht allerdings kein Defensivproblem bei seiner Mannschaft. Sein Thema ist vielmehr die Balance. Die soll am Kaiserberg im Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr wieder stimmen. Zu Gast ist der stark gestartete Aufsteiger Eintracht Trier II.

„Trier II ist sicher kein normaler Aufsteiger“, findet Schuster, „das ist so, wie es bei einer U23 eben ist. Sie haben junge Leute mit viel Qualität und gutem Tempo, paar Erfahrene drin. Wir müssen ein sehr, sehr gutes Spiel machen, wenn wir gewinnen wollen.“ Zumindest dürfte keine große Unterstützung aus dem Regionalliga-Team kommen, denn die Erste spielt ebenfalls am Sonntag um 14 Uhr beim FSV Frankfurt. Schusters Aussage zur „kleinen“ Eintracht tangiert das allerdings nicht, das haben auch andere Mannschaften schon erfahren müssen. Am Sonntag kam der TuS Immendorf in Trier mit 2:7 unter die Räder – und wäre das 2:1 gegen Mülheim-Kärlich nicht in eine Niederlage umgewandelt worden wegen des nicht-spielberechtigten 17-jährigen luxemburgischen Keepers Ben Schmit, dann wäre die Eintracht-Reserve mit zehn Punkten Vierter, so ist sie Neunter.

Klein fehlt nach Gelb-Roter Karte

Linz ist Drittletzter, mit vier Punkten und 4:14 Toren. Schuster und seine Mannschaft sind auf der Suche nach dem Gleichgewicht. „Die Gegentore sind eine Sache der Balance, die stimmt momentan nicht. Wenn wir Ballverluste haben, sind die oft mit direkten Gegenstößen verbunden. Man kann das also nicht rein auf die Defensivleistung schieben, auch bei Ballbesitz ist es noch nicht so wie letzte Saison. Das Zusammenspiel als Mannschaft muss besser werden, wir müssen als Mannschaft zum Beispiel komplett angreifen“, sagt Schuster. Und im Falle eines Ballverlusts eben als Mannschaft komplett verteidigen.

Verrückt macht sich der Linzer Coach aber nicht, denn er weiß um die fußballerische Stärke seiner Elf, die sie gerade in einem Heimspiel wieder an den Tag legen möchte. „Es gibt solche Phasen, gerade bei einem jungen Team, wir brauchen wieder die Sicherheit und müssen da als Mannschaft rauskommen, dann kommt der Rest von selbst.“ Personell ist es ein wenig dünner als zuletzt, denn neben den Langzeitverletzten fehlt auch Niklas Klein, der in Hentern beim 0:4 mit dem Pausenpfiff Gelb-Rot gesehen hatte. Yannik Becker, Yannick Dillmann, die Kirschbaum-Brüder Justin und Luca sind die eingangs angesprochenen Langzeit-Ausfälle, Jannik Stoffels gehört ebenfalls dazu, wann er wieder einsteigen kann, lässt Schuster offen. „Wir müssen abwarten“, sagt der Linzer Trainer. Noch etwas warten muss der VfB auch auf die dritte Runde im Rheinlandpokal, am Mittwoch wurde Liga-Konkurrent Wissen als Gastgeber in Runde drei gezogen. „Ein Heimspiel wäre schöner gewesen“, sagt Schuster, „aber vorher haben wir noch einige andere Aufgaben zu lösen.“ Die knifflige gegen Trier II zum Beispiel.