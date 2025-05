Die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen hat auch ihr letztes Spiel in der Rheinlandliga verloren und verabschiedet sich mit einer Heimniederlage aus der Saison. Gegen den VfB Linz reichte es trotz einer Halbzeitführung nicht zu einem Punktgewinn: Die Mannschaft von Coach Florian Hammel musste sich in der Schlussphase noch geschlagen geben, während Gast Linz nach dem 3:1 (0:1)-Auswärtssieg neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen kann.

Die Hausherren waren zu Beginn die dominierende Mannschaft und hatten das Glück nach zwei Minuten nicht auf ihrer Seite, als Philip Krahn eine Ecke von links hereinbrachte und der Ball aus dem Getümmel heraus vom Fünfmeterraum an die Unterkante der Latte prallte, sodass die Linzer den Abpraller klären konnten. Die Gäste, bei denen in den ersten 20 Minuten die Nervosität deutlich zu spüren war, hatten ihren ersten Torabschluss erst in der 23. Minute, hätten dabei aber in Führung gehen müssen: Nach einem Pass von Meris Siljkovic in den Lauf von Linus Tücke passte dieser im Strafraum quer zum frei stehenden Manuel Rott, der nur noch Matthias Zeiler im SG-Tor vor sich hatte, aber rechts vorbei zielte.

Linz erhöht nach der Pause den Druck und erzielt überfälligen Ausgleich

Nach etwas mehr als einer halben Stunde (32.) gingen die Malberger dann nach einer Ecke für Linz in Führung. Beim schnell vorgetragenen Konter schickte Bastian Bleeser Krahn über links, dieser war im Laufduell schneller als Meris Siljkovic und auch vor Torwart Jan Lück am Ball, sodass er das Leder vorbeispitzeln und flach aus zwölf Metern einschieben konnte.

Nach der Pause erhöhten die Gäste den Druck, hatten aber das Pech, dass Manuel Rott einen, zumindest mit Blick auf seine Torabschlüsse, eher glücklosen Tag erwischt hatte. Denn die VfB-Sturmspitze hatte zwar auch nach dem Wechsel schnell weitere gute Abschlusschancen, ließ aber die Präzision vermissen, sodass Matthias Zeiler zum ersten Mal nach einer Stunde hätte eingreifen müssen, als Florian Mamuti aus 25 Metern frei zum Schuss kam. Allerdings blieb Zeilers Reaktion aus, und der Ball landete zum überfälligen 1:1 im Netz. Danach ließ die Spielfreude der Gäste etwas nach und Zeiler parierte zweimal nach Eckbällen von Adis Siljkovic und Remzi Can Sahlan glänzend, sodass die Partie bis in die Schlussphase offenblieb.

Nachdem Luca Thom nach guter Vorarbeit von Justin Nagel VfB-Keeper Jan Lück zu seiner besten Tat genötigt hatte (79.), waren es der überragende Fabio Schopp (85.) und Justin Kirschbaum (90.+1), die die Partie mit ihren Toren zugunsten der Gäste drehten.

Beide Trainer sind am Ende mit der Leistung zufrieden

Entsprechend erleichtert war VfB-Trainer Thomas Schuster: „Ich bin super zufrieden, weil wir es geschafft haben, unser Spiel bis zum Schluss dank der mannschaftlichen Geschlossenheit ruhig durchzuziehen. Obwohl wir schon die erste Hälfte klar bestimmt haben, sind wir nach einem Abstimmungsfehler überraschend in Rückstand geraten. Wir haben aber nie unsere Linie verloren, obwohl wir wussten, dass uns heute hier ein Punkt nicht genügt hätte.“

Auch Florian Hammel war nicht unzufrieden: „Ich bin vor allem froh, dass die Saison für uns durch ist und wir bis zum Trainingsbeginn am 23. Juni Zeit haben, um zu resetten und die Köpfe freizubekommen. Es ist schade, die Saison heute nicht mit dem durchaus möglichen Sieg beendet zu haben, und damit Wissen nicht die mögliche Schützenhilfe im Abstiegskampf geleistet zu haben.“ Aus seiner Sicht war trotz der langen Führung auch ein wenig Pech dabei, da der Mannschaft aufgrund der englischen Woche zum Ende hin doch ein wenig die Kraft gefehlt habe. „Wir hatten uns auch schon vor Wochen darauf verständigt, denen, die uns zum Saisonende verlassen, noch einmal Einsatzzeit zu geben“, so Hammel.

SG Malberg – VfB Linz 1:3 (1:0)

Malberg: Zeiler – Schell, Becker, Bleeser, Hassel – Henning, Heidrich (90.+3 Utsch), Steinau (74. Thom), Krahn (64.Weller) – Floris (74. Nagel), Kostka.

Linz: Lück – Juniku (47. Schlebach), Klein, M.Siljkovic, Mamuti – Tücke, Becker – Sahlan (84. Focke), Fiebiger (46. A. Siljkovic), Schopp – Manuel Rott (84. J. Kirschbaum).

Schiedsrichter: Alexander Mürtz (Mendig).

Zuschauer: 200.

Tore: 1:0 Philip Krahn (32.), 1:1 Florian Mamuti (60.), 1:2 Fabio Schopp (85.), 1:3 Justin Kirschbaum (90.+1).