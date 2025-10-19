Andernach mit ganz spätem 2:2 „Leon, nach vorn“: Kossmann hat das richtige Näschen René Weiss 19.10.2025, 09:00 Uhr

i Leon Schmitz (Zweiter von links) dreht jubelnd ab: Der 18-jährige Andernacher Innenverteidiger hat soeben das späte 2:2 für die Gastgeber gegen die SG Schneifel erzielt. René Weiss

Andernachs Trainer Kim Kossmann bewies ganz spät ein gutes Näschen – und beorderte einen 18-Jährigen nach vorne. Und der sollte das 2:2 gegen die SG Schneifel machen.

„Leon, nach vorn“, rief Kim Kossmann in Spielminute 88 des Fußball-Rheinlandligaspiels zwischen der SG 99 Andernach und der SG Schneifel. Leon – gemeint war Innenverteidiger Leon Schmitz – ging nach vorn, und drehte vier Minuten später durch niemanden aufzuhalten in einem Moment purer Freude in Richtung Andernacher Ersatzbank ab.







Artikel teilen

Artikel teilen