Laubach siegt 4:3 in Betzdorf Leidenbachs Tätlichkeit bringt SG auf Verliererstraße Jens Kötting 04.10.2026, 20:56 Uhr

i Die wohl spielentscheidende Szene in Betzdorfs: SG06-Offensivmann Marlon Leidenbach (in Weiß-Grün) sieht gleich von Schiedsrichter Michael Bell-Simons nach 19 Minuten die Rote Karte nach einer Tätlichkeit gegen Laubachs Marco Krenn (am Boden). Betzdorf führte da noch 1:0 und verlor am Ende mit 3:4. Jürgen Augst/byJogi

Eine Rote Karte hat das Rheinlandliga-Duell zwischen der SG 06 Betzdorf und dem SV Laubach merklich beeinflusst. Als es sie nach 19 Minuten gab, stand es noch 1:0 für die SG 06, am Ende 4:3 für den SV.

Die SG 06 Betzdorf hat es in der Fußball-Rheinlandliga auch im fünften Heimspiel der Saison nicht geschafft, den ersten Heimsieg einzufahren. Nach einer turbulenten Partie musste man sich dem SV Laubach mit 3:4 (1:1) geschlagen geben. Betzdorf steht mit neun Punkten als Viertletzter auf einem Abstiegsplatz, Laubach ist mit guten 17 Punkten Achter.







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