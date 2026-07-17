Nach überraschendem Mayen-Aus Leidenbach unterschreibt bei Mitaufsteiger Betzdorf Mirko Bernd 17.07.2026, 15:01 Uhr

i Die Betzdorfer Verantwortlichen (von links Vorsitzender Timo Unkel, Trainer Thomas Schäfer und Abteilungsleiter Andreas Wittek) freuen sich über die Verpflichtung von Marlon Leidenbach (Dritter von links). Andreas Hüsch

Dieser Transfer kommt ähnlich überraschend wie das Aus von Marlon Leidenbach vorher beim TuS Mayen. Der schnelle Angreifer wechselt damit von Rheinlandliga-Aufsteiger zu Rheinlandliga-Aufsteiger – und trägt künftig das Trikot der SG Betzdorf.

Sein Aus beim TuS Mayen schlug recht hohe Wellen, warum sich der Rheinlandliga-Aufsteiger Mitte Juni aber von seinem besten Stürmer Marlon Leidenbach trennte, wurde nicht öffentlich gemacht. Es war auch kein Thema bei den Gesprächen des Vereins, der sich nun die Dienste des Angreifers gesichert hat: die SG Betzdorf.







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