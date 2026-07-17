Dieser Transfer kommt ähnlich überraschend wie das Aus von Marlon Leidenbach vorher beim TuS Mayen. Der schnelle Angreifer wechselt damit von Rheinlandliga-Aufsteiger zu Rheinlandliga-Aufsteiger – und trägt künftig das Trikot der SG Betzdorf.
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Sein Aus beim TuS Mayen schlug recht hohe Wellen, warum sich der Rheinlandliga-Aufsteiger Mitte Juni aber von seinem besten Stürmer Marlon Leidenbach trennte, wurde nicht öffentlich gemacht. Es war auch kein Thema bei den Gesprächen des Vereins, der sich nun die Dienste des Angreifers gesichert hat: die SG Betzdorf.