Die Rheinlandpokal-Hürde unter der Woche hat die SG Mülheim-Kärlich in Oberwesel recht locker genommen. Nun wird es wieder eine Ecke schwieriger, es geht in der Rheinlandliga nach Morbach.

Nenad Lazarevic war zwar nicht vor Ort, aber immer informiert. Und was der Trainer des Fußball-Rheinlandligisten SG Mülheim-Kärlich so an Informationen bekam vom glatten 5:0-Rheinlandpokalsieg seiner Elf beim Mitte-Bezirksligisten SG Viertäler Oberwesel, ließ ihn beruhigt zurück vor dem Auswärtsspiel in der Liga am Samstag um 15.30 Uhr bei der FV Hunsrückhöhe Morbach.

„Das Spiel war top, früh entschieden, keiner verletzt, alles gut“, sagte Lazarevic, den in Oberwesel sein Co-Trainer David Peifer (der frühere Emmelshausen-Karbacher und Engerser hat mit den Folgen eines Kreuzbandrisses zu kämpfen) vertrat, da der „Chef“ beruflich verhindert war. Wie es gerade bei den höherklassigen Mannschaften so üblich ist, hatten auch die Mülheim-Kärlicher beim Bezirksliga-Rückkehrer rotiert. „Die Jungs machen das alle gut, auch die, die aus der A-Jugend gekommen sind“, lobt der SG-Trainer, „ich bin echt zufrieden, das ist sehr, sehr ordentlich.“

Chancenverwertung muss besser werden als gegen Bitburg

Ausdruck dessen ist Tabellenplatz drei mit zehn Punkten, denn es ist nicht so, als wenn Mülheim-Kärlich komplett wäre. Philipp Ries und Lauro Männchen fehlen knieverletzt, Sebastian Holendung wegen Leistenproblemen, Daniel Aretz befindet sich zumindest wieder im Lauftraining. „Und trotzdem bekommen wir das kompensiert, das ist auch ein gutes Zeichen“, unterstreicht Lazarevic, ergänzt aber: „Allzu viel darf jetzt nicht mehr passieren, aber das Gute ist, wir sind bis auf ein, zwei Leute sehr eng beinander, alle sind auf ihre Art gut.“

Was ihn bei aller Zufriedenheit mit dem momentanen Auftreten seiner Elf ärgert, ist die Tatsache, dass es nicht zwölf Punkte sind – wie bei den wohl ärgsten Konkurrenten Rot-Weiss Wittlich und Ahrweiler BC. „Das 2:2 gegen Bitburg war ärgerlich“, blickt Lazarevic zurück auf den Sonntag der vergeben Chancen. „Wir hatten 12, 13 Hochkaräter, aber nur zwei Tore gemacht, das muss in Morbach besser werden“, fordert der Mülheim-Kärlicher Trainer.

„Morbach ist noch einmal ein anderes Kaliber.“

Mülheim-Kärlichs Coach Nenad Lazarevic zum kommenden Gegner im Vergleich zum FC Bitburg

Denn Lazarevic weiß: „Morbach ist noch einmal ein anderes Kaliber.“ Auch wenn das Team von Coach Philipp Frank, unter dem zum Beispiel „Co“ Peifer noch beim FC Karbach spielte und mit dem er sich ab und an austauscht, erst sechs Punkte gesammelt hat, weiß der SG-Coach um die Qualität, die die FV zuletzt auch beim knappen 2:3 in Ahrweiler demonstrierte: „Ich schätze sie sehr stark ein. Sie haben mit Yusuf Kahyaoglu einen starken Sechser, haben nach vorne schnelle Jungs, das wird eine Herausforderung. Aber ich freue mich drauf, weil es ein super Spiel wird, sie wollen auch Fußball spielen. Ich glaube, wer besser in den Zweikämpfen ist, wird gewinnen.“ Sollte seine Elf aber an ihre Grenze kommen, dann ist sich Lazarevic sicher, dass sie gute Chancen hat, als Sieger aus dem Hunsrück zurückzukehren.