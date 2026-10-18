Mülheim 6:2 gegen Laubach
Lazarevic vergibt für die Woche eine Eins mit Sternchen
Mülheim-Kärlich Martin Jacobs (in Weiß) traf doppelt gegen Laubach um Keeper Jan Eckerskorn beim 6:2.
Mülheim-Kärlich Martin Jacobs (in Weiß) traf doppelt gegen Laubach um Keeper Jan Eckerskorn beim 6:2.
René Weiss

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat nach dem Pokalsieg gegen Oberligist Ahrweiler BC vom Mittwoch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt mit dem 6:2 gegen den SV Laubach. Und hat dabei noch die Führung in der Rheinlandliga ausgebaut.

Lesezeit 3 Minuten
Wer gemeint hätte, dass Fußball-Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich die „englische Woche“ anzumerken wäre, der sah sich getäuscht: Am Ende stand im Heimspiel gegen den SV Laubach ein 6:2 (2:0)-Erfolg zu Buche. „Eine Eins-mit-Sternchen-Woche“, strahlte SG-Trainer Nenad Lazarevic.
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