Mülheim 6:2 gegen Laubach Lazarevic vergibt für die Woche eine Eins mit Sternchen Matthias Schlenger 18.10.2026, 21:01 Uhr

i Mülheim-Kärlich Martin Jacobs (in Weiß) traf doppelt gegen Laubach um Keeper Jan Eckerskorn beim 6:2. René Weiss

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat nach dem Pokalsieg gegen Oberligist Ahrweiler BC vom Mittwoch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt mit dem 6:2 gegen den SV Laubach. Und hat dabei noch die Führung in der Rheinlandliga ausgebaut.

Wer gemeint hätte, dass Fußball-Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich die „englische Woche“ anzumerken wäre, der sah sich getäuscht: Am Ende stand im Heimspiel gegen den SV Laubach ein 6:2 (2:0)-Erfolg zu Buche. „Eine Eins-mit-Sternchen-Woche“, strahlte SG-Trainer Nenad Lazarevic.







Artikel teilen

Artikel teilen