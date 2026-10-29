Weil die SG 2000 Mülheim-Kärlich und der FC Bitburg am Mittwoch im Rheinlandpokal gefordert sind, verlegten sie kurzerhand ihre Rheinlandliga-Partie auf Freitagabend. In dieses Duell geht die SG als Favorit, wenn auch mit einem blauen Auge.
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Manchmal hilft ein blaues Auge auch. Im übertragenen Sinne zumindest. Denn dass Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich am Sonntag nach 3:0-Führung noch den Ausgleich beim Vorletzten TuS Kirchberg kassierte und dann durch ein Eigentor der Hunsrücker mit 4:3 gewann, geht als blaues Auge durch.