Mülheim-Kärlich gegen Bitburg Lazarevic und Ewertz ziehen Liga-Duell wegen Pokal vor Mirko Bernd 29.10.2026, 14:23 Uhr

i Die SG 2000 Mülheim-Kärlich um Coach Nenad Lazarevic (vorne) spielt am Freitagabend schon gegen den FC Bitburg. Gibt es im achten Heimspiel den achten Sieg für den Rheinlandliga-Spitzenreiter? Jörg Niebergall

Weil die SG 2000 Mülheim-Kärlich und der FC Bitburg am Mittwoch im Rheinlandpokal gefordert sind, verlegten sie kurzerhand ihre Rheinlandliga-Partie auf Freitagabend. In dieses Duell geht die SG als Favorit, wenn auch mit einem blauen Auge.

Manchmal hilft ein blaues Auge auch. Im übertragenen Sinne zumindest. Denn dass Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich am Sonntag nach 3:0-Führung noch den Ausgleich beim Vorletzten TuS Kirchberg kassierte und dann durch ein Eigentor der Hunsrücker mit 4:3 gewann, geht als blaues Auge durch.







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