In der kommenden Rheinlandliga-Saison treffen sie erst Ende Oktober aufeinander, die SG 2000 Mülheim-Kärlich und der TuS Kirchberg. Da kann man ruhig in der Vorbereitung mal gegeneinander testen. Zumal, wenn die Trainer mal Teamkollegen waren.
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Dass Tests zwischen Liga-Rivalen mittlerweile im Vergleich zu früher usus sind, haben wir an dieser Stelle schon thematisiert. Oft sind es auch ehemalige Teamkollegen, die sich zu solchen Vorbereitungsspielen verabreden. Wie Nenad Lazarevic, Trainer des Fußball-Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich, und sein Kollege Selim Denguezli vom TuS Kirchberg, die einst beim FC Karbach zusammen die Schuhe schnürten.