Fußball: Der Lautzenhausener ist in Serbien beim Zweitligisten Uzice angekommen - Nach 18 Monaten wieder ein Pflichtspiel bestritten Lautzenhausener Profi Luis Jakobi: Sieg gegen den Tabellenführer beim Debüt in Serbien 04.11.2024, 12:55 Uhr

i Der Lautzenhausener Fußballprofi Luis Jakobi (am Ball) hat sein Debüt für seinen neuen Klub Sloboda Uzice in der zweiten serbischen Liga gefeiert und direkt gegen den Tabellenführer Sabac gewonnen. Foto: Milicia Avramovic Milicia Avramovic

Der Lautzenhausener Fußballprofi Luis Jakobi (22) hat sein Debüt in der zweiten serbischen Liga für seinen neuen Klub Sloboda Uzice gefeiert und dabei direkt den Tabellenführer Macva Sabac mit 1:0 bezwungen. Es war für Jakobi, der aus der Jugend der JSG Sohren entstammt und als D-Junior zu Mainz 05 wechselte, sein erstes Pflichtspiel nach 18 (!) Monaten.

Was macht eigentlich Luis Jakobi? Das war eine Frage, die auch auf den Sportplätzen im Hunsrück in den vergangenen Monaten oft gestellt wurde. Jakobi hatte am 1. Mai 2023 für Ujpest Budapest im Derby gegen Meister Ferencvaros beim 2:3 sein letztes Match für den ungarischen Klub absolviert, zu dem er im Oktober 2022 (vorher war er bei Drittligist Türkgücü München und Viertligist Greuther Fürth II) gewechselt war.

