Der Start des SV Laubach in der Rheinlandliga ist gelungen. Zwei Siege, 11:3 Tore – besser ist keiner nach zwei Spieltagen. Geht das so weiter für die Vordereifeler? Eine erste Antwort dürfte die Partie gegen den FC Bitburg geben.
Lesezeit 2 Minuten
Der SV Laubach grüßt nach zwei Spieltagen von der Spitze der Fußball-Rheinlandliga. Zwei hohe Siege – 6:2 gegen den TuS Mayen und 5:1 beim TuS Kirchberg – machen es möglich. Ob das nur die „schöne Momentaufnahme“ ist, wie es Laubachs Trainer Tobias Jakobs nennt oder mehr, wird sich aus seiner Sicht in der anstehenden englischen Woche zeigen.