Spitzenreiter gegen FC Bitburg Laubachs Trainer Jakobs kennt den Schlüssel zum Erfolg Mirko Bernd 21.08.2026, 08:00 Uhr

i Wird die englische Woche eine richtungsweisende für den SV Laubach? Trainer Tobias Jakobs beantwortet diese Frage mit einem Ja. Alfons Benz

Der Start des SV Laubach in der Rheinlandliga ist gelungen. Zwei Siege, 11:3 Tore – besser ist keiner nach zwei Spieltagen. Geht das so weiter für die Vordereifeler? Eine erste Antwort dürfte die Partie gegen den FC Bitburg geben.

Der SV Laubach grüßt nach zwei Spieltagen von der Spitze der Fußball-Rheinlandliga. Zwei hohe Siege – 6:2 gegen den TuS Mayen und 5:1 beim TuS Kirchberg – machen es möglich. Ob das nur die „schöne Momentaufnahme“ ist, wie es Laubachs Trainer Tobias Jakobs nennt oder mehr, wird sich aus seiner Sicht in der anstehenden englischen Woche zeigen.







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