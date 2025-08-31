Der SV Laubach findet in der Fußball-Rheinlandliga mehr und mehr in die Spur, auch dank Kapitän Ole Conrad, der beim 3:1-Sieg gegen die SG 99 Andernach bereits den fünften Saisontreffer erzielte. Die Gäste indes rutschen weiter ab.

Erster Saison-Dreier für den SV Laubach. In der Fußball-Rheinlandliga bezwang die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs die SG 99 Andernach mit 3:1 (1:0). Ole Conrad setzte sich zudem mit seinem bereits fünften Treffer an die Spitze der Torjägerliste, Lars Oster netzte schon zum zweiten Mal. Mit nun fünf Punkten aus vier Partien klettert der SV aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld des Tableaus, während Andernach bereits seit dem ersten Spieltag auf den zweiten (Teil-)Erfolg wartet und in den Tabellenkeller abgerutscht ist.

Weil bei den Gastgebern genesene Spieler und Urlauber zurückkehrten, hatte Jakobs bei der Wahl der Startelf ein wenig die Qual der Wahl: „Ich musste manchen sagen, dass sie es nicht in den Kader geschafft haben“, so der Trainer nach der Begegnung, den die daraus entstehende Auswahl allerdings sehr freudig stimmt. Einer der Profiteure: Der erst 18-jährige Norbert Loch stand als Rechtsaußen in der Startelf – und war gleich mittendrin. In den ersten fünf Minuten sausten einige scharfe Hereingaben in den Gästestrafraum. „Wir hatten keine Abnehmer für die Flachpässe“, monierte Jakobs.

Andernach vergibt in Halbzeit eins drei dicke Chancen

Dann aber kamen auch die Gäste besser in die Partie und hatten ihrerseits dicke Chancen, mit der Doppelgelegenheit von Tim Esten und Gian Luca Dolon als Krönung, aber für Laubach retteten Jonas Landen und Stephan Schuwerack (24.). „Da haben wir drei Riesendinger kläglich vergeben“, trauerte Gästecoach Kim Kossmann den Chancen nach Spielschluss nach. „Diese vergebenen Chancen haben uns das Genick gebrochen.“

Der eingangs erwähnte Loch bestrafte Andernachs Nachlässigkeiten im Abschluss und bediente Oster, der stramm zur 1:0-Pausenführung einschoss (45.). Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren da weiter, wo sie in den ersten 45 Minuten aufgehört hatten. Conrad passte quer zu Lukas Mey, der per Saison-Premierentreffer auf 2:0 stellte (52.). Laubachs ansonsten guter Torwart Landen war die Führung dann wohl doch zu komfortabel. Nach einer Rückgabe spielte er mit dem Feuer, verzettelte sich im Dribbling. Das „geklaute“ Leder schob Andernachs Esten sauber aus 30 Metern flach ins verwaiste Gehäuse ein – nur noch 2:1 (56.).

„Ich kann mich jetzt nicht in den Kreis stellen und sagen: ordentlich gemacht. Wir haben es schon gegen Ahrweiler und Mülheim-Kärlich ordentlich gemacht. Das reicht halt in der Rheinlandliga meist nicht.“

Andernachs Trainer Kim Kossmann

Doch wieder nur drei Minuten später war der alte Abstand wiederhergestellt. Oster spielte auf Conrad, der nur durch ein Foul im Sechzehner gebremst werden konnte. Den fälligen Elfmeter verwertete er selbst rechts halbhoch zum 3:1 (59.). „Ole ist in Topform, hat in jedem Spiel getroffen. Er trägt uns im Moment so ein bisschen“, fand sein Coach lobende Worte für das Laubacher Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff.

Im Spiel tat sich danach nur noch wenig, das Pulver schien größtenteils verschossen. Landen musste noch einmal ran (77.), Gegenüber Jannis Koch auch, beim Schuss des eingewechselten Daniel Kossmann brachte er eben noch die Beine zusammen und parierte (84.).

„Es überrascht mich nicht, dass es besser wird. Seit zwei Wochen sind nicht nur fast alle Spieler im Training, Leistungsträger entwickeln auch wieder das Feuer, das man braucht.“

Laubachs Coach Tobias Jakobs

Andernachs Kossmann war etwas genervt: „Ich kann mich jetzt nicht in den Kreis stellen und sagen: ordentlich gemacht. Wir haben es schon gegen Ahrweiler und Mülheim-Kärlich ordentlich gemacht. Das reicht halt in der Rheinlandliga meist nicht.“ Aber er meinte auch: „Ein Alexis Weidenbach beispielsweise hätte heute als Leader für die Jungs gutgetan. Ich schätze das Durchschnittsalter unserer Startelf auf 19,5 Jahre.“

Laubachs Jakobs sah hingegen ein deutliches Vorankommen: „Es überrascht mich nicht, dass es besser wird. Seit zwei Wochen sind nicht nur fast alle Spieler im Training, Leistungsträger entwickeln auch wieder das Feuer, das man braucht.“ Allein die Punkteausbeute stellt ihn nicht unbedingt zufrieden: „Auswärts sind wir zweimal nach Rückständen zurückgekommen und haben je einen Punkt geholt, haben uns aber zu Hause nicht belohnt (1:3 gegen Eintracht Trier ll). Wenn wir das Spiel gegen Trier gewinnen (1:0-Führung nach 89 Minuten), hätten wir acht Punkte und jeder würde sagen: Wow, was für ein Start. So bleibt erst einmal die Niederlage gegen einen Aufsteiger hängen.“

SV Laubach – SG 99 Andernach 3:1 (1:0)

Laubach: Landen -Jordan, Gerhartz (46. Münnich), Schuwerack, Fritz (60. Schmitt) – Michels (60. Freiwald), Christof, Conrad – Loch (71. Kossmann), Oster (81. Schmitz), Mey.

Andernach:﻿ Koch – de Abreu (75. M. Wingenbach), P. Schmitz (85. Lochner), Wilbert, Saftig (60. Idrizi) – Reintges (75. L. Wingenbach), Borger, Demiraj (60. Dshabrailow), L. Schmitz – Esten, Dolon

Schiedsrichterin: Naemi Breier (Zerf).

Zuschauer: 195.

Tore: 1:0 Lars Oster (45.), 2:0 Lukas Mey (52.), 2:1 Tim Esten (56.), 3:1 und 4:1 Ole Conrad (59./Foulelfmeter).