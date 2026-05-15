SVL empfängt den TuS Immendorf Laubachs letztes Heimspiel im Zeichen des Abschieds Mirko Bernd 15.05.2026, 16:00 Uhr

i Immendorfs Yannis Jochem (in Rot) und Laubachs Christoph Gerhartz kreuzten im Hinspiel die Wege, damals gewann Laubach mit 1:0 beim TuS. Am Sonntag um 15.30 Uhr steht das Rückspiel an. René Weiss

Laubach und Immendorf dürfen sich nach einer harten Hinserie mittlerweile über den Klassenerhalt in der Rheinlandliga freuen. Am Sonntag können sie es also im direkten Duell im Prinzip entspannt angehen lassen. Das wollen sie aber nicht.

Für die einen ist es schon das letzte Saisonspiel, für die anderen heißt es noch zweimal Fußball-Rheinlandliga in dieser Saison. Aber das Wichtigste vor dem Heimspiel des SV Laubach am Sonntag um 15.30 Uhr gegen den TuS Immendorf: Für beide heißt es kommende Spielzeit wieder 34 Mal Rheinlandliga, was zur Winterpause noch gar nicht so klar war mit Laubach auf dem viertletzten und Immendorf auf dem fünftletzten Rang.







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